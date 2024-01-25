券商參與跨境理財通 須股本1億有內地伙伴

證監會要求參與跨境理財通的券商已獲發1號牌（即證券交易），擁有不少於1億港元的繳足股本和股東資金，在分銷基金或債券方面具有至少3年經驗，在過去3年內任何12個月期間交易額不少於5億港元，及設有完善的監控系統，並應與最少1家合資格內地券商建立合作安排。

若有糾紛依屬地原則處理

最終方案與去年底的諮詢文件內容大致相同，機構可根據客戶個人情况，向客戶介紹產品，若有糾紛仍依照屬地原則處理。

是次投資產品範圍由低至中風險產品，擴大至主要投資大中華區股票，以除高收益債券、單一新興市場股票的低至中高風險基金。證監會投資產品部高級總監李子麒稱，目前跨境理財通可銷售約200隻產品，擴大範圍後，700隻在港註冊的非高收益債和單一市場基金當中，有90隻大中華區股票基金可納入範圍，其餘有多少在低至中高風險，則視乎個別銀行和券商如何評定基金風險。