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明確跨境匯款流程 便利港人大灣區買樓

標籤：經濟

【明報專訊】人民銀行與金管局昨日推出的便利措拖，其中兩項與民生相關，其中人行昨日公布針對港澳居民個人在大灣區內地城市購房的相關匯款安排，明確內地銀行辦理人民幣和外幣匯款流程，當局指新指引為有需要的港澳居民提供清晰、安全和合規的跨境匯款途徑，安排覆蓋一手及二手房交易。

金管局助理總裁（外事）許懷志表示，近年當局不時收到公眾和銀行查詢，透過兩地銀行做跨境購房匯款時存在困難。至於在內地賣樓後的收益匯回本港，許懷志指並不包括在新指引內，需依循過往做法，不過購房交易失敗的匯款則可以按原路退回。

新指引不包括沽樓匯款回港

內地將擴大數字人民幣在香港跨境試點，金管局助理總裁鮑克運表示，本月當局已完成4家內地數字人民幣營運機構，與18家香港銀行透過轉數快為數字人民幣錢包增值、做消費演練。日後人行將開放更多予香港市民，方便開立數字人民幣錢包，金管局亦會作出配合宣傳，落實時間由人行決定。

此外，人行與金管局就跨境信用資料合作達成共識，設立政策合作框架，讓兩地銀行在取得企業客戶同意後，可跨境查閱相關企業在另一地的徵信信息，在各自監管範圍內保障信息合法使用和安全。人行與金管局將建立有關合作安排，現時已有多家銀行和徵信機構表示有興趣參與試點計劃，爭取於未來數個月開展測試工作，首先會於深圳和香港之間進行。