惠譽：內地放水 主權評級添下調壓力

祖克認為，內地房地產市場疲弱、內需增長溫和、環球經濟放緩拖累出口等去年影響內地增長的因素，今年仍然持續，對內地政策制訂者而言仍是困難的一年，目前經濟動力相對疲弱，預期今年增長4.6%。中央政府去年下半年在振興經濟上擔當更積極的角色，例如去年第四季發行1萬億元特別國債，但同時也提高中央政府債務負擔，對內地主權評級帶來下行壓力。

目前內地主權評級為「A+」，評級展望穩定，祖克指2019年以來，內地財政強度相對削弱，債務比率現時較同級的國家和歷史水平高，但仍低於其他A評級國家的中位數。至於會否下調內地評級展望，祖克表示需要留意3月政府在兩會時段，對今年財政政策力度和方向有進一步公布。惠譽評級全球主權評級主管麥克名（James McCormack）補充，內地並非有即時的評級下調壓力。

稱港有足夠融資支持評級

另一方面，財政司長陳茂波月初將財政平衡預期時間，由2025年度推後數年，祖克認為，香港近期財政赤字較去年3月評級時擴大。不過他認為，香港仍有足夠的外部融資緩衡支持評級，從評級的角度香港儲備相當豐厚。中期來看，祖克認為賣地收入會回復，政府財政正常化至過去水平，政策亦有意回復財政平衡，從而支持目前「AA-」的評級；又預計今年香港經濟增長回落至3%。

此外，麥克名預計今年政策利率和通脹率均將呈下降趨勢、其中美聯儲自年中左右開始減息，年內共減息3次令利率年底降至4.75厘；同時預計歐央行和英倫銀行也將減息3次。他指今年有三大風險要考慮，一是歐美或陷經濟衰退；二是債券市場波動加大，孳息上升影響政府財政；三是地緣政治出現更多負面事件，其中中東局勢非常脆弱，或有可能蔓延至其他國家。