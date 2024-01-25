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大摩：內地2萬億美元救市 方可抵消各負面因素

【明報專訊】摩根士丹利發表報告表示，近期傳出的2萬億元人民幣平準基金等救市措施若屬實，或可減輕市場信心疲乏帶來的惡性循環，但仍未觸及個別核心問題，該行認為內地要啟動規模最多2萬億美元的財政刺激計劃，才足以抵消各項負面因素，走出通縮帶來的連串負面影響。

通縮倘持續 市場成長成疑

外電日前報道，內地政府考慮推出多項救股市措施，包括設立2萬億元人民幣股市平準基金，以及向A股投資至少3000億元人民幣的本地資金，挽回投資者信心。大摩認為，如中央計劃出手救市報道屬實，合計2.3萬億元人民幣的救市措施，相當於30天平均成交量的3.4倍，約佔總流通市值的8%，比起2015年A股「大時代」規模更大，相信措施屬實將可改善市場情緒及流動性。不過，今年初A股市場持續面對沽壓，主要受多項因素影響，包括政策反應遲緩令宏觀經濟數據疲弱，尤其是通縮、消費及信貸增長數據，投資者亦憂慮企業即將公布的季績令人失望。外部因素方面，市場面對美元再走強，包括美國10年期國債孳息率於去年12月起再度上升的問題。該行認為，內地需一個1萬億至2萬億美元的財政刺激計劃在2024/25年期間，以抵消地方政府融資平台和房地產的去槓桿化，並堅定地走出通縮。如果通縮壓力持續，投資者將懷疑中國是否一個成長型投資市場，預期未來數月環球主動投資者將再拋售18億美元。該行又指出，內地寬鬆政策仍然被動，債務通縮循環的風險仍然存在，預計中國今年GDP增長為4.3%。