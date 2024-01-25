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馬雲蔡崇信上季增持阿里 共涉資逾15億 股價應聲彈

【明報專訊】阿里巴巴（9988）近月股價表現一蹶不振，周二晚《紐約時報》報道，阿里創辦人馬雲及主席蔡崇信於去年第四季接連增持阿里股份，當中馬雲上季一共增持5000萬美元（約3.9億港元）港股；蔡崇信亦買入約1.51億美元（約11.8億港元）阿里ADR（美：BABA），涉及約196萬份ADR。《南華早報》更引述消息稱，馬雲持股已超越軟銀（Softbank），成為阿里最大股東。

明報記者 蕭嘉聰

消息刺激阿里股價昨日急升，尾市最高曾見73元，收市報72.6元，升7.3%，是去年6月以來最大升幅，成交亦高達74億元。單計阿里已推升恒指約92點，為港股升市最大功臣。

馬雲傳持股超軟銀 成單一大股東

《紐約時報》引述消息人士稱，雖然馬雲似乎與阿里保持一定距離，但他上季一直增持阿里股份；另根據美國證交會（SEC）文件，蔡崇信去年第四季通過家族辦公室藍池資本（Blue Pool Management）購入了約1.51億美元阿里美股，是2017年第四季以來首次增持該股。報道指出，增持行動反映馬雲和蔡崇信均認為阿里股票被低估，雖然阿里市值高達1710億美元，二人的增持金額不算大，但其身分特殊，投資者將密切關注其動向。

蔡崇信增持ADR 毋須在聯交所披露

《南華早報》昨更引述消息指，馬雲及蔡崇信大舉買入阿里股票後，現時合計持股已超出軟銀（SoftBank）的持股比例，馬雲已取代軟銀成為阿里最大股東；阿里巴巴發言人對消息不予置評。知情人士透露，馬雲現時持股已遠超過2021年底年報顯示的4.3%，成為阿里最大單一股東。

報道又提到，軟銀自2014年阿里上市以來，已逐步減持股份，摩根士丹利數據顯示，過去兩年軟銀已透過遠期合約減低其阿里持股比例，由2022年12月約7%減至去年3月的約2%，至去年5月更持股不足0.5%。據軟銀早前披露，截至去年6月底止，已將阿里完全變現（fully monetized），其阿里持股已降至不足200億日圓（約10.6億港元）。由於阿里巴巴在香港只屬第二上市，蔡崇信雖是該公司主席，在美國以ADR方式增持毋須在聯交所的權益披露中交代。