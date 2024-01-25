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國泰上月客量升1.22倍 全年回復疫前一半

標籤：經濟

【明報專訊】國泰航空公布去年12月客貨量數據，當中客運量177萬人次按年升1.22倍，全年計客量達1799萬人次，按年升5.4倍，亦相當於疫前、即2019年的51%。

國泰指連同旗下快運去年載客量突破2000萬，相較2022年全年約300萬客增達5.7倍；亦意味快運去年載客逾200萬人次，佔國泰集團整體客量一成。國泰去年12月受機師因病缺勤影響而削減部分航班，但12月載客量仍按月增近9%，載客率按月微升0.7百分點至81.2%。

國泰顧客及商務總裁劉凱詩稱，12月份屬傳統旅遊旺季，帶動月內旅遊需求強勁，當中尤其以往返日本及東南亞等短途休閒熱點最受歡迎，又宣布將於6月恢復西班牙巴塞隆拿航班。展望今年公司將繼續致力重建。

12月貨運量按年增20.7%

貨運量方面，12月運載12.84萬公噸貨物，按年增20.7%。月內貨物收入噸千米數按年增14.1%，運載率跌6.5個百分點至60.8%。劉凱詩稱，12 月份貨運創全年最高紀錄。月內的貨運需求主要受年底節日活躍的電子商貿活動帶動，鮮貨運送需求亦因假期季節而有所上升。

另外，彭博昨引述國泰內部通訊稱，公司承諾明年底前，機師以飛行時數為指標的薪酬會維持現水平，相當於不減薪；同時提高其他福利，包括每名11至18歲子女的學費津貼上限，增加五成至15萬元。

但報道亦引述有機師工會指只是「擠牙膏」式改善薪酬福利，缺乏全面檢視合約，不足以解決機師不足問題。