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ASML上季訂單增2.5倍 遠勝預期 對出口限制收緊 料影響15%對華銷售

【明報專訊】荷蘭光刻機巨頭ASML（荷：ASML；美：ASML） 第四季訂單金額按季增長超過2.5倍，達到91.9億歐元（約784億港元），遠超分析師預期的36億歐元，是歷來最高的季度訂單金額，單是最先進的極紫外光微影設備（EUV）訂單金額達56億歐元（約478億港元），反映市場對頂尖半導體製造設備需求急增，被視為半導體行業觸底復蘇的信號。不過由於ASML由今年元旦起受到對華技術出口限制收緊的影響，該公司對今年前景審慎。儘管受惠於AI晶片的搶購熱潮，ASML仍預期全年銷售與2023年持平。該公司股價昨在荷蘭股市創52周高位。

ASML是供應最先進製程晶片製造設備的廠商，其產品需求被視為晶片行業的晴雨表。ASML第四季收入按季增長8.5%至72.4億歐元（約618億港元），利潤按季增長8.1%至20.5億歐元（約175億港元），兩者均超出分析師預期。ASML行政總裁Peter Wennink表示，半導體行業繼續努力克服周期底部，儘管客戶仍不確定今年半導體市場復蘇的情况，但已有一些正面迹象，例如晶片需求改善，以及工廠利用率提升。

上季中國市場收入佔總銷售額39%

不過隨着美國政府致力遏制中國創建先進半導體產業，ASML成了美國白宮實施對華出口管制的重要目標。在美國白宮施壓下，ASML最先進的EUV設備一直被禁止對華出口。由今年元旦起，技術較EUV次級的深紫外線（DUV）光刻機也有部分型號被禁止對華出口。為趕及在出口限制收緊前取得更多半導體設備，中國內地去年對ASML的設備需求大增，第四季來自中國市場的收入，相當於ASML季度總銷售額的39%（見表），儘管較第三季的46%佔比有所下滑，但仍遠高於首季的8%佔比。

彭博社此前引述知情人士稱，出口限制在元旦生效前數周，美國政府已向ASML施壓，促使該公司提早於去年底取消部分先進半導體生產設備對華出口。這可能導致ASML的內地市場收入佔比，在第四季下滑。ASML強調，2023年的中國業務非常強勁。不過該公司已預期，新的出口限制將影響15%的對華銷售，預計今年全年整體銷售額與2023年持平。

部分分析師指出，ASML主要客戶台積電上周公布的業績勝預期，並預計全年收入增長可達26%，令市場期待ASML上調今年展望，但該公司仍較為保守，不過有可能在今年稍後上調前景。

德國軟件巨頭SAP（德：SAP）2023年的雲端業務收入經匯率調整增長23%，預計今年相關收入繼續增長24%至27%，並將調整8000名員工職位，相當於全職員工總數7%，以配合其戰略重點，其股價昨創歷史新高。

得儀全年收入倒退13%

逾10年最大跌幅

不過部分晶片商表現仍然疲軟。美國晶片商得州儀器（美：TXN）全年收入倒退13%，是逾10年來最大跌幅。該公司預期今年首季表現繼續疲軟，顯示工業和汽車用晶片需求持續低迷。由於該公司擁有廣泛的客户及多樣化的產品，其前景預測被視為經濟需求的風向標。該股昨早段股價跌逾1%。

（綜合報道）

[國際金融]