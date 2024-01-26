港股3日漲1250點 成交增至1320億

【明報專訊】中央連日全方位救市，帶動恒指第3日反彈。中央組合拳救市措施昨日繼續發酵，內媒引述分析指大手筆降準後，第一季度中期借貸便利（MLF）利率下調概率較大，A股全線向上。上證指錄得22個月最大升幅，恒指再升312點，至16,211點，3日累漲1250點，成交增至逾1320億元，創1個月最多。升勢並由重磅藍籌科網股，擴散至資源及金融股。