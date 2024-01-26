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港股3日漲1250點 成交增至1320億

標籤：經濟

【明報專訊】中央連日全方位救市，帶動恒指第3日反彈。中央組合拳救市措施昨日繼續發酵，內媒引述分析指大手筆降準後，第一季度中期借貸便利（MLF）利率下調概率較大，A股全線向上。上證指錄得22個月最大升幅，恒指再升312點，至16,211點，3日累漲1250點，成交增至逾1320億元，創1個月最多。升勢並由重磅藍籌科網股，擴散至資源及金融股。

北水連續第2日淨入，昨流入18.17億元，「中特估」概念股最受北水追捧，中海油（0883）、中移動（0941）及中石油（0857）分別獲北水淨入3.35億元、2.9億元及2.53億元；南水淨入62.94億元人民幣買A股，為近1個月以來最多。

北水淨流入18億 追捧「中特估」

降準消息於A股前日收市後傳出，昨日A股補回升幅，上證升3.03%，重上2900點關，為2022年3月16日後最大升幅，滬深300指數及深證成分指數亦升2%。內地《證券日報》引述東方金誠首席宏觀分析師王青表示，人行宣布降準後，接下來還有降息可能，財政政策也將發力。

國資委將市值管理納入央企負責人考核，「中特估」概念股受追捧， 中石油升8%，中石化（0386）升7.2%，中海油、聯通（0762）升逾6%；中鋁國際（2068）抽升78%，是全日升幅最大港股。

除美團（3690）外，重磅科網股繼續做好，騰訊（0700）、京東（9618）及網易（9999）齊漲逾3%；金融股亦上升，招行（3968）、平保（2318）漲逾4%，中壽（2628）升3.6%。阿仕特朗資產管理董事鄭家華表示，港股連日上升兼錄大成交，除中央組合拳較實在，相信是淡友冚倉盤帶動，預期農曆年前淡友應該「收兵」，後市即使有「食糊盤」亦不會有太大沽壓，但大市若想進一步向上，繼續釋出執行救市措施的消息外，如馬雲增持等新聞，亦能增加投資者信心。