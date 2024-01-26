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大摩：寬經營物業貸款利好龍湖新城等

【明報專訊】人行支持內房融資，藉放寬經營性物業貸款金援內房後，摩根士丹利發表報告表示，今次出乎市場意料放寬經營性物業貸款支持內房再融資，考慮到經營性貸款是以具有穩定經常性收入的資產作為抵押，若銀行適度實施政策，僅會利好優質且擁有大型投資物業組合的開發商。

指核心問題銷售疲軟未解決

再加上自2023年第四季度末開始上調經營性貸款的按揭成數，大摩認為本身再融資渠道已收窄的民企及半國企如龍湖（0960）、萬科（2202）、新城發展（1030）及金地等將成為主要得益者。不過，該行仍然認為，扭轉居民對房價看跌的看法，穩定一手房銷售是解決行業流動性緊張的關鍵。

另一投行摩根大通則指出，今次放寬經營性物業貸款是合理行動，以支持內房流動性及降低違約風險，但認為僅對尚未陷入困境且擁有大量未抵押投資物業的內房有利，包括華潤置地（1109）、中海外（0688）、 龍湖及新城發展。該行又認為，政策依然未能解決銷售疲軟這一核心問題，繼續首選國企內房──華潤置地及中海外。

券商銀河聯昌中國和香港研究主管鄭懷武則表示，由於部分的限制如商業性房地產，不包括商品住房、租賃住房，以及支持對象要求為2024年底前，對規範經營、發展前景良好的房地產開發企業，認為對行業的總體影響有限，但仍是積極的行動，表明監管機構對房地產市場風險的擔憂。