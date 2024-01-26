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瑞銀摩通料人行今年續降準減息

【明報專訊】人民銀行行長潘功勝前日預告在下月5日降低存款準備金率0.5個百分點，降幅多於市場預期，並指存款和再貸款利率下降有助貸款利率下調。多家大行預期，人行降準減息將持續，瑞銀預期全年中期借貸便利（MLF）下調0.1厘至0.2厘，存準率再小幅下降0.25至0.5個百分點。

指人行政策由被動變積極

瑞銀亞洲經濟研究主管及首席中國經濟學家汪濤表示，潘功勝在發言中提及今年中美貨幣政策分歧收窄，有利拓展貨幣操作空間，並要結合對未來物價變動趨勢的判斷， 前瞻把握實際利率水平，上述表態加上銀行融資成本下降，因此預期今年內貸款及存款利率也能進一步下調。

汪濤認為人行周三的表態，或被投資者視為由被動和碎片化政策，開始發生積極變化，將繼續關注進一步支持政策方案，她預期財政將溫和擴張，有助於部分抵消地方政府收緊對隱性債務管控的影響，並預計房地產支持政策有望加碼。

摩根大通發表報告，該行原預期人行在第二季降準0.25個百分點，人行是次超乎其預期，有助滿足春節流動性需求。摩通繼續預期人行會在第四季再降準0.25個百分點，但亦有可能以加大中期借貸便利淨投放取代。減息方面，該行維持今季和第三季各減0.1厘的預期，人行在利率決策繼續在多方面平衡，不能如市場預期更激進減息。匯豐預期下半年減息0.2厘，中金指低通脹下實際利率偏高，人行後續或進一步調降基準利率。

人行降準同時減再貸款利率，降低銀行資金成本，內銀股昨日延續周三升勢，招行（3968）升4.15%，工行（1398）升2.41%。摩通指出，降準除支持銀行貸款增長，也支持投資政府債券，當地方政府增發債券，可以減低地方債務風險並利好銀行淨息差，不過對整體而言，對銀行利好不算太大。摩通估計，以降準0.5厘而銀行間利率不變，今年銀行淨息差可因此提升0.6百分點，淨利潤增0.64%，郵儲銀行（1658）客戶存款佔其負債93%，料最為受惠。