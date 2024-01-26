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中海油擬提高今年淨產量至7億桶油當量

【明報專訊】中國海洋石油（0883）進入2024年，擬將淨產量由2023年度預計的6.75億桶油當量，提高至今年的7億至7.2億桶油當量。首席執行官及總裁周心懷表示，儘管新一年資本開支較去年預計的1280億元（人民幣，下同）為多，增至今年的1250億至1350億元，但預料這有助產量大幅增至2026年8億桶油當量。他料今年油價會在每桶75至85美元水平，集團會管控好成本並實現效益。

根據該集團的2024年經營策略顯示，其今年擬實現的目標油當量水平，中國及海外各佔69%及31%，並料到2025年增至7.8億至8億桶油當量，到2026年再增至8.1億至8.3億桶油當量。公司預計今年的資本開支約1280億至1350億元，用於勘探、開發及生產的資本開支各佔約16%、63%和19%。預期2022至2024年的全年股息支付率不低於40%；全年股息預計不低於每股連稅0.7港元。

料今年資本開支1280億至1350億

周心懷表示，現時影響油價因素眾多，他們會做好自己及搞好成本管控，料今年油價會在每桶75至85美元範圍，均值在78至80美元。紅海商船遇襲事件短時間內或增加預測油價難度，但是他料對集團影響不大，並說就算油價低見65美元，他們也會接受。至於最近南美圭亞那與委內瑞拉因應領土爆發爭端，他指出，集團在圭亞那的資產屬非常重要及最優質海外資產之一，會與合作伙伴及相關政府部門跟進應對。首席財務官王欣補充，面對去年美國制裁，影響中海油和伙伴在俄羅斯北極液化天然氣出口業務一事，集團已與有關方面討論如何處理，目前未有進一步評論。

儘管近年中海油的資本開支持續增加，但周心懷指出，這主要與集團加快開發投資有關，此舉有助產量大幅上漲，料到2026年增至800萬桶油當量以上。對於國資委表示在央企負責人考核，將市值納入考慮，他說集團一向對股東及市場負責，他個人認為這會更有利於中海油股票合理回歸至理性價值。