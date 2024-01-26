恒天立信擬開發智能化紡織染整設備

今年首季外貿生意料佔整體45%

資料顯示，恒天立信為本港老牌染整機生產商，前稱立信工業，為方壽林家族創辦，並由國企恒天集團於2012年入股成為大股東，繼而恒天經過重組後，併入中國機械工業集團並繼承為大股東。

陳鵬指出，現時該集團服務全球超過6000名客戶，包括眾多染整業界高端客戶。其現時業務包括紡織機械設備製造、不鏽鋼材鑄造及不鏽鋼材貿易。他說，計劃在今年增加科技投入，以及提升產品性能，並且推動定形機、染色機和水洗機等產品進行數字化轉型及互聯互通。他預料仍用10年前或更早已出產的設備之老客戶，可能需要將設備改造，例如將舊有電腦升級，轉自動化控制，因此形成市場空間。

他續稱，集團近年收購德國特恩（THEN）及高樂（Goller）等品牌，可進一步賦能到產品上面，做到與內地同業不同。其更已推出數字化轉型的染廠展示、遠程運維服務、引入新技術如激光切割機替代舊的切割機，提高工藝使用率，降低能源消耗和碳排放。隨着今年開局取得成績，他說，集團還計劃盤活閒置資產，以減少負債並降低融資成本，通過減少資產擁有量，減少資產的折舊，降低資產負債率，並降低境外貸款利率。