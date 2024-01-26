Shein股東據指折讓三成賣股不果

私募遇冷 美IPO恐蒙陰影

根據彭博社去年11月的消息，Shein股份去年第2季以介乎500億至600億美元的估值在私人市場交易，當時該公司的IPO估值目標介乎800億至900億美元。消息稱，此後流動性進一步枯竭，到去年底一筆不尋常的交易，Shein股份更以約300億美元的估值易手，儘管這是由於賣家負債而急於求售。對比2022年的一輪融資，Shein的估值曾達1000億美元的峰值。

彭博社指出，Shein股份在私募市場遇冷，與Shein爭取在IPO取得高達900億美元估值的目標，出現愈來愈大的差距。雖然私人交易的估值，不一定等同於企業在公開市場招股所獲得的市值，卻被視為投資者情緒的晴雨表。

股份在私募市場估值下降，將為Shein的IPO蒙上陰影。消息稱該公司正接受中國國家網信辦對其數據處理進行安全審查。此外，Shein也要面對Temu等競爭對手的威脅，並要應付H&M及迅銷旗下優衣庫等的侵權指控。

（彭博社）

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