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反對外匯基金增購港股 余偉文：目標穩定金融

【明報專訊】港股年初延續近年弱勢，早前有立法會議員倡議外匯基金增購港股提振信心。不過金管局總裁余偉文重申過去立場，指外匯基金作為港元外匯儲備，和其他外儲一樣多為海外資產，以支持本地貨幣。一旦本港金融體系受衝擊，需變現外匯基金資產穩定金融體系，屆時沽出手上港股，反會加大本港金融體系面對壓力。

余偉文表示，外匯基金投資需依照其法定目標，即是維護香港金融穩定，需要保本、高流動性和長期增值。目前外匯基金所持的港股，是1998年金管局在亞洲金融風暴入市穩定市場後，所保留的部分，作為多元資產配置，過去沒有增加或減少投放。

98年入市為回復金融穩定

內地傳出考慮設2萬億元人民幣平準基金救市。對於外匯基金會否仿效，副總裁李達志稱，不論用什麼方法調節港股持倉，在外匯基金需要資金時沽出港股，反加重本港市場壓力的問題仍難避免，認為當局目前的投資策略較穩妥。他指1998年因為本港出現市場操控，影響港元穩定，當局基於回復金融穩定原則才入市。

金管局在2009年開始透過長期增長組合投資另類資產，自成立至去年9月底的年化回報率為11.8%，目前持有地產市值1101億元，私募股權市值3930億元，對於會否加大投資，余偉文表示，因為外匯基金需有流動性，但長期增長組合的資產流動性不高，需要平衡，所以會穩步投資，不會因為市場波動調節。