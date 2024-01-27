施永青證《am730》獲洽購 強調未落實

洽購方：5月有公布 將保留實體報紙

Layman策略顧問 Edwin Wong接受本報查詢時表示，已與施永青達成口頭協議，目前仍有若干文件要處理，詳情將於5月公布，將保留實體報紙。

施永青回應《am730》時承認曾與Layman傾談收購，對方財力更勝自己，如最終成事，同屬媒體業務的《am730》和《Finance730》亦將一同出售。不過他亦強調「四未」，包括「未簽約、未落訂、未落實及未成定局」。施永青撰文解釋其考量提到，傳媒行業前景黯淡，難以賣到好價錢，今次賣盤價格希望達至2至3億元。

此外，《am730》並非純粹其個人資產，75%股權已捐給了慈善基金，因此有責任為慈善基金謀取最好的利益。他提到，自己年事已高，不可能長期打理需要他親自介入的生意，能及早為《am730》安排將來發展，是明智的做法。他又指出，《晴報》退出實體報紙市場後，《am730》已由虧轉盈，前景變得亮麗，亦因此有機會達成交易。

施永青盼賣盤價達2至3億

Edwin回應本報查詢時未有透露作價，僅形容為「開心價」，目前計劃主力拓展網台業務，以及加強線上業務，但仍會保留實體報紙。他又指出，過去在英國讀書認識施永青女兒施慧勤，認為《am730》報道中立、公正，雙方有如「情投意合」洽談約3個月，最終施永青願意「割愛」，料於第3季正式入主，5月將公布更多細節。此外，完成交易後施永青將「一股不留」，但會繼續撰寫專欄，為報章發展提供意見。

公司註冊處資料顯示，Layman目前唯一董事為董婉樺，根據LinkedIn資料，她曾任職華為及香港電訊（6823）旗下CSL市場推廣部。