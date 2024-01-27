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港股跌259點穿16000 53億北水淨買增1.9倍

【明報專訊】港股連升3日後，恒指低開後曾倒升最多29點，但大摩報告唱淡，加上藥明系連同多隻重磅科網股下跌，成跌市元兇，恒指再失守16000點，收報15952點，跌259點，並跌穿20天線。國指跌2%，科指跌約3.8%。大市成交額僅略降至1316億元，北水持續捧場，南下合計淨流入53.23億元，較周四增加1.9倍，見本月17日以來最多，且連續3日累計流入91.2億元。

科網股捱沽 聯想挫近一成

全周計，受惠內地出手降準消息帶動，恒指累升4.2%，國指累升4.5%，科指累升1.8%，三大指數見去年12月29日以來最大一周升幅。

ATMJ拖累恒指走低121點，阿里巴巴（9988）曾低見70.25元，逼近70元關口，收報70.9元，跌3.3%，騰訊（0700）跌約2.8%，美團（3690）跌約3.9%，兩日累跌約5.1%。聯想（0992）被傳媒引述意見建議美國政府立法禁止使用聯想電腦，股價跌9.9%。重磅新能源汽車股也走低，比亞迪（1211）和理想汽車（2015）分別跌4.1%和3.9%，拖低恒指23點。

「中特估」做好 分析：仍看升

多隻「中特估」逆市向上，中國鐵塔（0788）升6.5%，中海油（0883）升0.9%，中國石油（0857）升0.7%。第一上海首席策略師葉尚志指出，「多空博弈」更趨白熱化，沽空比例在周內一直超過20％，並在昨天達到23.37％，總體沽空金額307.6億元，且看會否給市場提供一個「逼空」，並引發進一步技術性升勢機會，一些具低估值、高派息特質的「中特估」，如石油、內險、內銀及內地電訊營運商股，相信仍有上升空間。