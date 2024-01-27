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美核心PCE通脹2.9% 近3年低 分析：聯儲已實現目標 難推遲減息

【明報專訊】美國通脹持續放緩。美聯儲重視的通脹指標──剔除食品及能源價格後的核心個人消費支出（PCE）物價指數，在去年12月的按年升幅放緩至2.9%，略低於市場預期，並較11月的3.2%升幅顯著下滑，是2021年3月以來最低水平。整體PCE物價指數在12月按年升2.6%，升幅與11月持平，維持在2021年2月以來低位。

美聯儲首選的通脹指標放緩至接近3年最低水平，鞏固了市場對美聯儲可能快將減息的預期。對利率敏感的美國兩年期國債孳息率升穿4.35厘，美國10年期國債孳息率升穿4.16厘，納指早段微跌。RSM首席經濟學家Joseph Brusuelas指出，美聯儲用於訂定政策的通脹指標，強烈暗示央行將在短期內達到通脹目標，這將為其政策轉向創造條件，預期政策利率未來數年將降至2.5厘至3厘的範圍。目前的政策利率介乎5.25厘至5.5厘。

美消費勁 支出升0.5%高預期

彭博社指出，從某些指標來看，美聯儲已實現通脹目標。12月核心PCE物價指數，以6個月年化計算的升幅為1.9%，連續兩個月低於美聯儲的2%目標。LH Meyer貨幣政策分析公司的經濟學家Derek Tang表示，愈來愈多證據表明，美聯儲已實現通脹目標，這將使美聯儲官員較難推遲至年中才減息。

彭博經濟研究的分析認為，美聯儲將在未來幾個月準備減息，並逐步放慢量化緊縮（QT）的步伐，預計美聯儲將在3月開始下調利率。

在通脹增長放緩之際，美國消費者的支出持續強勁。去年12月個人支出，經通脹調整按月增長0.5%，升幅較預期高。相比同月的個人收入，經通脹調整按月輕微增長0.1%。數據顯示，消費者正動用儲蓄來應付支出。12月的個人儲蓄率降至3.7%，低於11月的4.1%。

東京通脹逾年半來首低於2%

此外，東京通脹降溫速度遠超預期，令日本央行的加息前景更形複雜。受能源價格回落等影響，東京1月消費者物價指數（CPI，生鮮食品除外）按年僅升1.6%，較去年12月的升幅下調0.5個百分點，是逾一年半以來首次降至2%以下，也是2022年3月以來最低的增長。

東京數據是反映日本全國趨勢的領先指標 ，預示日本整體通脹升幅將在本月進一步放緩。在日本央行準備退出負利率政策之際，最新數據可能令央行對通脹趨勢的判斷變得複雜。雖然單一個月的東京數據，不大可能動搖日本央行的貨幣政策正常化進程，但央行可能需要更多證據，證明物價穩定增長才能啟動加息。日圓兌每美元昨晚在接近148水平徘徊。

（綜合報道）

[國際金融]