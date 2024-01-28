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美股三大指數連升3周

【明報專訊】美國通脹放緩，不過去年表現強勢的科網巨企業績及展望未及市場預期，三大指數個別發展，納指上周五收市跌0.36%，報15,455點；道指盤中破頂後反覆靠穩，收市升60點或0.16%，報38,109點；標指微跌0.07%，報4890點。港股ADR普遍做好，夜期及「黑期」亦重上16,000點水平，料市場本周將關注美國議息情况及內房股發展。一周合計，標指升1.06%，道指及納指分別升0.65%及0.62%，三大指數累計已連升3周。

重磅股當中，英特爾（美：INTC）預告今年首季業績疲弱，遠差過市場預期，盤中最多跌12.5%，收市仍跌11.9%至43.65美元。其他科網股及晶片股表現仍受累，微軟（美：MSFT）及蘋果（美：AAPL）分別跌0.23%和0.9%；Nvidia（美：NVDA）亦挫0.95%。特斯拉（Tesla）（美：TSLA）日前預告收入增長放慢，上周五股價稍為好轉，收市升0.34%至183.25美元，不過一周計仍跌13.6%。

港股ADR做好 科網股表現佳

反映中概股表現的金龍指數上周五收市跌0.45%至5752點，攜程（美：TCOM）收市升0.75%至37.49美元；阿里巴巴（美：BABA）亦升0.22%，拼多多（美：PDD）略有回吐，收市跌1.8%至141.77美元。港股各ADR當中科網股表現較佳，美團（3690）ADR折合港元報67.47元，較港收市升1.15%；騰訊（0700）ADR亦較港收市升1.04%，港股ADR比例指數收市報15,497點，升189點。

夜期「黑期」重上16000點

雖然恒指上周五跌穿16,000點，不過恒指夜期收市升132點，報16,084點，較恒指收市高水132點；俗稱「黑期」的香港HS50指數期貨亦回升至16,000點水平以上。市場本周將關注美聯儲於周三議息會議後的啟示，以及廣州放寬限購令後或利好內房股表現。

歐洲股市受奢侈品股帶動，當中奢侈品巨擘LVMH（法：LVMH）上周五收市大升12.8%，愛馬仕（法：RMS）漲6.6%；英國富時指數收市升1.4%至7635點，巴黎CAC指數及德國DAX指數升2.28%及0.32%。