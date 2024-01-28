moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

廣州逾120平方米住房放寬限購

【明報專訊】內地樓市陸續醞釀放寬管制消息，廣州更宣布出招，放寬建築面積120平方米以上單位限購令，和較早前只針對個別區域實施放鬆有別，一般預料，廣州此舉有打頭陣作用，市場正觀察其他城市是否跟隨。另圍繞內房的消息不絕，遠洋集團（3377）10組債券產品共約值182.66億元人民幣，獲持有人通過展期。

分析：政策或在其他一線城市落地

廣州市政府辦公廳印發《關於進一步優化我市房地產市場平穩健康發展政策的通知》，在限購區域範圍內，購買建築面積120平方米以上住房，不會納入限購範圍。今次放鬆措施，比去年9月在廣州市外圍區域如黃埔、番禺、花都、白雲區部分地區放寬限購，只針對地區的做法，明顯有別。

內地媒體「貝殼財經」報道引述易居研究院研究總監嚴躍進指出，今次放寬限購符合預期，在一周前已有討論，說明政策醞釀已久。據克而瑞統計，廣州去年一手住宅成交中，120平方米以上面積單位成交佔比達28%。廣東省住房政策研究中心副主任、首席研究員李宇嘉預料，當地方政府非常重視短期樓市穩定的情况下，這種政策可能會在其他一線城市落地。

遠洋10隻債券展期獲通過 涉183億

此外，內房在推進債務安排及重組方面，陸續取得進展。當中遠洋集團發公告指出，由去年11月至今年1月期間，已召開債權人會議，持有人已通過7支公司債券和3支資產證券化產品的展期方案，共涉及182.66億元人民幣。其另會就兩支定向債務融資工具持有人，商討展期方案，並加快推進補充表決工作，共涉本利31.38億元人民幣。