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內地去年規模以上工業企業利潤跌2.3%

【明報專訊】受到國內外需求疲弱及產品價格下跌影響，國家統計局最新數據顯示，去年規模以上工業企業利潤，按年跌2.3%至76,858.3億元（人民幣，下同），呈現連續10個月跌幅收窄。若單計去年12月份，所實現利潤同比增長16.8%，比11月份實現升幅29.5%有所放慢，實現利潤7035.5億元。綜合去年11月、12月利潤增長情况，均比上年反彈。

2023年全年計算，內地規模以上工業企業利潤降幅比2022年全年跌4%，跌幅收窄。統計局統計師于衛寧表示，這與去年12月當月利潤已實現連續5個月正增長有關，並保持恢復態勢。工業企業營收水平穩步回升，更帶動利潤持續改善，根據數據，去年全年收入按年增長1.1%。下階段要繼續着力擴大國內需求，提振市場信心。

按行業計，黑色金屬冶煉和壓延加工業利潤總額增幅最大，比上年增長157.3%，其次為電力、熱力生產和供應業，增長71.9%。至於降幅最大為化學原料和化學制品製造業，按年下降34.1%。

依企業性質劃分，國有控股企業、股份制企業及外商和港澳台企業，分別實現利潤總額為2.26萬億元、5.68萬億元及1.79萬億元，按年跌3.4%、跌1.2%及跌6.7%；而私營企業實現利潤總額為2.34萬億元，按年增長2%。