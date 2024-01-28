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紅海危機加劇 航運股盈利看俏 影響供應鏈 汽車零售業勢受壓

【明報專訊】胡塞武裝去年底起侵襲紅海附近的船隻，阻塞蘇伊士運河，至今逾2000艘船隻改道經非洲好望角行駛，副作用是貨期延長、成本上漲，需要各國零件組裝的汽車業首當其衝，特斯拉（Tesla）、富豪汽車皆有車廠一度停工。有分析指出，不利因素遲早反映在汽車業、零售業的財務上，航運股卻可能受惠於運費上升，獲投行看高一線。有央行官員憂慮，紅海局勢或推高通脹，擔心妨礙日後減息。

明報記者 鄭智文

綜合報道：彭博、《金融時報》、路透社

去年底有船隻駛經紅海時被胡塞武裝襲擊，至今至少有2300艘船隻因此而繞道，通常改經非洲好望角。挪威航運公司Wallenius Wilhelmsen總裁Lasse Kristoffersen表示，胡塞去年11月以直升機空降部隊到Galaxy Leader的汽車運輸船，扣押船隻及船員，這種威脅遠高於索馬利海盜，形容胡塞實力屬軍事級數，不認為船隻能免受其害，在公司相信紅海航線安全之前，不會重返該地。

波羅的海國際航運公會首席貨運分析師Niels Rasmussen認為，當前紅海危機已比2021年長榮船隻阻塞紅海嚴重，若情况持續，或可與1956年蘇伊士運河危機相比，當時運河關閉5個月。身為全球第二大的貨櫃運輸公司馬士基（AP Moller- Maersk A/S）預料，紅海恐怕會受阻至少數個月。

美、英兩國曾派軍隊打擊胡塞武裝，但連美國總統拜登也承認成效有限，不過美軍會繼續空襲。據報美國曾要求中國向伊朗施壓，停止胡塞武裝在紅海的襲擊，中國亦已向伊朗表達類似信息，否則可能損害中伊商貿關係，希望胡塞克制。

改道好望角 削汽車運輸船隊運力

目前日本郵船、川崎汽船停止駛經蘇伊士運河，意味幾乎全部的大型汽車運輸公司已由亞歐航線切換至好望角航線，代價是航程將延長7至10日，彭博估算，繞道將使原有航程延長約四成。挪威航運公司Gram Car Carriers指出，改道經好望角將使汽車運輸船隊的有效運力削5%至6%。

不少汽車大廠需要從世界各地運送零件組裝，現時紅海受阻，汽車業最先受累。由於無法從亞洲供應商取得相關零件，Tesla計劃在旗下德國車廠停工兩周，瑞典Volvo Car宣布旗下比利時工廠要停工三日。運輸服務公司Clarksons研究部執行董事Stephen Gordon指出，即使車廠過往數年已預備了額外的庫存，一旦亞歐航線中斷，庫存很快就會用盡，料車廠將努力增加庫存，迎合需求。

摩根士丹利預料，汽車延遲出貨，或為今年輕型汽車生產帶來新的風險。美銀分析師John Murphy則認為，燃料成本上漲、租倉時期延長、航運費率走高等因素雖對企業的損益表不利，但總計運輸成本仍較疫情時低約57%。

彭博數據：車企盈利預測降5%

據彭博數據，過去3個月汽車公司的盈利預測下降了5%。法國財富管理公司Lazard Freres Gestion股票主管Thomas Brenier透露，已減少持有汽車股，「（汽車股）是最先受害於複雜而緊張的供應鏈。」他表示，倉位亦正避免零售股，因零售商可能會缺乏貨品，又料情况若持續一兩個月，「你肯定會看到一些與此有關的盈警。」

其次受影響的，應該是從亞洲取貨的零售品牌。英國零售商Tesco、馬莎、Next等都已先後警告，售價有上漲風險。

RBC資本市場分析師Richard Chamberlain指出，歐洲廉價時裝店Primark及H&M均有大量貨品倚賴航運，反而同業對手Zara則向鄰近國家取貨，意味受紅海危機衝擊較小。

據Xeneta數據，截至1月14日當周，服裝的主要航線越南往歐洲的空運量急增62%，其他運輸公司亦正經哈薩克陸路將貨物運往歐洲。

服飾大牌「硬食」成本升 壓縮盈利率

歐洲投行Bryan Garnier指出，法國家品零售商Maisons du Monde在紅海危機下非常脆弱，因有75%貨品採購自亞洲，有90%經海路運送。投資研究公司盛博預料，紅海受阻，一些全球服飾大牌子會受累，如Nike、Adidas、Capri等。然而以當前經濟環境，這類公司難再將上漲的成本轉嫁予消費者。RBC財富管理投資策略主管 Frédérique Carrier補充，這批公司可能只可「硬食」成本，最終壓縮盈利率。

不過，今次紅海危機不是沒有贏家。據Freightos數據，自去年11月以來，中國往地中海的航運貨櫃成本已急飈至少3倍，由於航運需求增加、運費上升，有些航運公司有望從中受惠，如丹麥的馬士基及德國的Hapag-Lloyd、美國上市的ZIM（美：ZIM）、日本的商船三井等。

馬士基已率先獲各大投行唱好，美銀將其明年盈利預測提高一倍，高盛料其自由現金流會急增，有望將資本回饋予股東。在哥本哈根掛牌的馬士基、在香港掛牌的中遠海控（1919）的股價自12月初以來均累漲約16%。

部分航線保費升10倍 保險商受惠

彭博認為，相關保險商亦有望隨之受惠，部分承銷商更已將一些航線的保費提高10倍。股票經紀公司Sanford C Bernstein資深分析師David Vernon預料，若其他企業被迫放棄航運，投向空運，物流公司盈利亦有望急增，包括貨運代理。他表示，空運絕對成大贏家，FedEx（美：FDX）、UPS（美：UPS）、DHL等都是有望受惠。不過，彭博指也有很多公司表示尚未感受到實際效果。

目前歐洲正致力以高息遏通脹，早前歐央行總裁拉加德列出當前四大風險，供應鏈受阻是其一。奧地利央行行長Robert Holzmann表明，紅海局勢對物價成潛在威脅。彭博預料，若目前貨櫃航運成本持續，今年底及明年初英國及歐元區的通脹亦會被推高。

[企業地球村]