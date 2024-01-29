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渣打料外資今年淨買境內債大增至5000億

標籤：經濟

【明報專訊】人民銀行與金管局上周三公布，兩項提及外資投資中國在岸債券措施，包括擴大外資參與內地銀行間債券回購業務，外資日後可透過回購協議融資。渣打香港、台灣及大灣區金融市場主管曾繼志表示，過去外資於在岸市場購買債券需全額運用自有資金，新措施下可運用槓桿減少資本佔用，特別增加對固定收入基金、對冲基金的吸引力。在內地減息利好債價上升的背景，預期今年外資淨買入境內債券金額，會由去年2700億元人民幣，增至4000億至5000億元人民幣。

目前只有外地央行等公有部門銀行，或人民幣結算銀行，可在銀行間債券市場參與回購業務，債券通投資者則不能回購。去年首10個月，境內銀行間回購市場交易額達1509萬億元人民幣，曾繼志指市場規模龐大，獲准參與將可得到更深的流動性，加強債券資產再運用的能力，以中國國債估值折扣（haircut）5%計算，槓桿可高至20倍。

參與回購增對冲基金吸引力

回購亦方便外資管理在岸與離岸市場，曾繼志又稱，若從內地融資的成本低於境外人民幣債券利率，外資亦可獲得更便宜的資金。過去業界建議開放回購已久，該行在措施公布翌日舉行客戶網上簡報會，有逾300個金融機構客戶登記參加。

回購協議一般為隔日至兩周，但債券期限一般以年為計，回購融資需要不斷續期，其間投資者有面對融資利率上升風險。曾繼志指去年啟動的北向互換通有助管理利率風險，將會推出的離岸國債期貨有助管理債價風險，加上債券通和回購，工具齊全可與美國國債市場相比。

金管局同日公布，外資經北向債券通持有的境內國債等，將可用作人民幣流動資金安排的抵押品。金管局流動資金安排限額，加上9間一級流動性提供行安排的額度共420億元，曾繼志指相關規模不大，大型銀行已有足夠外匯基金債券持倉作抵押，對較小型的金融機構幫助較大。不過曾繼志認為，措施象徵意義也重要，金管局期望協助中國在岸債券成為國際承認的抵押品，若未來國債如同美債般被廣泛接受，作為抵押品借取人民幣以外的貨幣，資產再運用能力提升可增加投資誘因。境內債券可在香港認可作抵押品，可視為推動至國際的起步點。