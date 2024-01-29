未來10年全球投資 留意「5D」大趨勢

陳敏蘭解釋，由「全球化」變為「地區化」（regionalization）屬不可逆轉，這對東亞及東南亞的發展帶來重大啟示；至於「人口老化」，她認為是全球多個國家面對的挑戰，將會逐步走上日本過去30年的道路；而「去碳化」是指全球各國邁向零碳排放，帶來不少投資機會；「數碼化」的焦點是生成式人工智能（generative AI），愈來愈多美國企業料應用此新興科技於日常業務以提升生產力；「債務高企」則是全球多個主要經濟體共同面對的問題，未來亦要就發展綠色能源及生成式人工智能進一步融資。

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