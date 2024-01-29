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瑞銀李智穎：冀中國通脹回升樓市回穩

【明報專訊】受惠內地政府推出降準等多項穩增長政策，恒指上周回升643點或4.2%，屬今年以來最佳表現。瑞銀財富管理投資總監辦公室大中華區股票主管李智穎認為，去年10月至12月中國居民消費價格指數（CPI）按年均下跌，而全國工業生產者出廠價格（PPI）亦更長時間按年錄得負增長，加上過去逾兩年樓市銷售價量齊跌，顯示消費及投資信心疲弱，她期望今年中國不論CPI或PPI通脹均會回升，樓市亦可回穩，支持中國股市有較佳表現。

國家統計局本月17日公布，經初步核算，去年全年中國GDP達到126萬億元人民幣，按不變價格計，按年增長5.2%，完成年初確定的5%左右增長目標。此前3年新冠疫情衝擊下，2020年、2021年及2022年中國GDP按年增長率分別為2.2%、8.4%及3%。而早於本月16日，國務院總理李強在瑞士達沃斯已預告去年中國GDP增長約5.2%，向全球商業精英說明投資中國市場是機遇，而不是風險。

瑞銀料今年CPI升0.8%

瑞銀李智穎分析，中國去年GDP增長達5.2%，的確是頗理想的數據，但不少國際投資者關注的是，中國去年12月CPI按年下跌0.3%，是繼去年10月及11月分別按年下跌0.2%及0.5%後，連續3個月錄得跌幅（見圖）。她表示，目前瑞銀預測中國今年全年CPI按年增長0.8%，與市場大致相若，但值得注意的是，在一、兩個月之前，市場曾普遍預測中國今年全年CPI按年增長1.2%至1.5%，換言之，隨着去年第4季數據未如理想，今年預測已被向下修訂。

另外，根據彭博數據，中國去年12月PPI按年下跌2.7%，而且是自2022年10月以來連續15個月錄得跌幅（見圖）。李智穎指出，中國PPI去年全年按年下跌3%後，瑞銀預測今年將會持平，若上述CPI全年按年增長0.8%的預測也兌現的話，代表內地整體物價回升，這對中國經濟實屬正面。

李智穎表示，「中國CPI反映的是本地消費需求，PPI反映的是製造業需求，如果CPI及PPI下跌的話，便意味着經濟整體需求相對疲弱，故此CPI及PPI轉跌為升是十分重要的。」

日本通縮曾累名義GDP跌

可以留意的是，富達國際日本投資主管鹿島美由紀（Miyuki Kashima）在《Money Monday》第412期（去年8月21日出版）封面故事曾分析，日股在1989年第4季泡沫爆破後，跟着一兩年已大跌逾一半，惟之後近20年仍然處於弱勢，關鍵原因是日本期內出現通縮，而通縮所帶來的影響是，即使實質GDP錄得增長，惟加上通縮此因素後，名義國內生產總值（Nominal GDP、下稱名義GDP）卻不升反跌，例如在1997至2012年其間，便由逾540萬億日圓下跌至逾490萬億日圓，所下跌的50萬億日圓折算為4500億美元，相等於2020年奧地利的GDP。鹿島美由紀指出，期內日本亦不單名義GDP下跌，而且工人時薪及資本開支分別下跌15%及24%，反映經濟不少環節均表現差勁，而關鍵原因便是通縮。

汲取日本上述失敗教訓，中國經濟要避免像當年日本般陷入長期通縮，而《Money Monday》認為，中國CPI去年第4季按年下跌後，今年能否回升，以及今年PPI按年能否止跌，均屬關鍵指標。

另外，李智穎指出，中國過去逾兩年樓市銷售價量齊跌後，今年樓市若能回穩，料可增加投資者的信心。

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[封面故事]