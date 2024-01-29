生產力局：設備資金人才3方面撐工業

全面提升「香港製造」實力

生產力局首席數碼總監黎少斌則表示，他認為香港的工業有自己獨特的優勢，應發揮自身優勢製造高端及精緻的產品。尤其在他參觀完位於美國及加拿大的「微型工廠」後，他更加堅定在地貴人工貴的地方也可以擁有自己獨特且具有優勢的工廠。

生產力局以「香港有工業」系列總結支援香港工業企業發展的經驗，代表之一PDSTE是工業上樓的精品電子製造業工廠，量身訂做及生產具有高科技、高價值的產品，為生產力局致力促進的新興策略產業之一。PDSTE在生產力局的幫助下已經申請了創新科技署的「新型工業化資助計劃」，該計劃旨在資助生產商在香港設立新的智能生產線。成功申請的生產商可獲批項目總開支的三分之一或1,500萬港元，以較低者為準。每間公司於任何時間在計劃下可合共遞交最多3項申請，獲取最多4500萬元資助。

PDSTE創辦人兼市場部總監鄧詠詩表示，PDSTE深知在香港設立工廠不能以人數或工廠大小取勝，而應以質量取勝。因此PDSTE專做「款多量少」的生意。其中，就包括將工廠同樣設在香港的高級咖啡機生產商Decent，其咖啡機的電路板均向PDSTE訂購。

紹榮鋼鐵料明年完成生產線升級

「香港有工業」系列下的另一受惠企業為紹榮鋼鐵，其常務董事龐心怡表示，紹榮鋼鐵於去年與生產力局簽訂合作，預計將於2025年完成生產線升級。此次合作，生產力局幫助研究及開發了一種熱機械處理技術，通過控制複雜的材料微觀結構變化行為，可製造出具有不同性能的鋼材，從而增強紹榮鋼鐵的競爭力及擴闊產品市場。此外，此次合作擬提高螺紋鋼的力學性能。對鋼材進行多次精準並迅速的冷卻，完全通過熱處理的方法而不通過添加昂貴的特種金屬，降低了產品成本，提高產品競爭力，從而進一步帶動鋼鐵行業的技術進步。

此外，畢堅文補充，生產力局正在籌備亞洲最大的「未來製造展館」，以展示「香港有工業」，同時希望為年輕人提供更多工作機會。