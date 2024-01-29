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微藻提取物製護膚品 助紓緩濕疹

【明報專訊】微藻類植物生長速度快、經濟效益高、用途廣泛，加上培養所需空間很小，吸引不少企業投入相關產業。一直以來，微藻的應用大部分集中在製造食品、保健品、動物飼料、植物肥料、生物質燃油，或者淨化水質、製氧吸碳、環境檢測等方面。有本地初創公司卻研究出，從某些微藻提取出一種比較罕有的類胡蘿蔔素用來製造護膚品，紓緩濕疹問題。

明報記者 薛偉傑

攝影 馮凱鍵

Hands Life Science Limited行政總裁蘇樂文、科技總監黎國基、配方師陳慧焮表示，該公司成立於2016年，初期一直研究從微藻提取微藻油應用於食品或保健品。後來他們看到一些外國研究文獻提及，一種比較罕有的「類胡蘿蔔素」（Carotenoid）若應用於皮膚，可以發揮止痕和消炎作用；這種類胡蘿蔔素可以在部分藻類植物中找到。

靈感來自外國文獻

於是，該公司便轉變研究方向，考慮從部分微藻提取出這種類胡蘿蔔素製造護膚品。該公司2019至2020年間做了一些人類皮膚細胞體外實驗。結果顯示，這種類胡蘿蔔素的確能夠抑制一些有關濕疹的生物標誌物，和外塗類固醇藥物相比效果並不遜色。之後再着手研究有那些微藻含有這種類胡蘿蔔素，那些品種含量較多，如何調控各種環境參數，包括：光線的波長和強度、二氧化碳濃度、溫度、水的酸鹼值和鹽度、營養物質等，才可以令它們在生長期間製造出更多這種類胡蘿蔔素。

根據該公司研究，大約只有10%品種的微藻含有這種類胡蘿蔔素。該公司目前培養的那種微藻，差不多已是含量最高的品種。要令那種微藻在生長期間製造出較多上述的類胡蘿蔔素，其中一個關鍵原來是不可以給它那麼多營養物質，要讓它有點「飢餓」。

加入神經酰胺和草藥成分

另外，該公司又從某些植物提取出「神經酰胺」（Ceramide）。神經酰胺乃一種皮膚屏障修復成分，但濕疹患者自我產生神經酰胺的能力比一般人弱，而且有超過一半都是先天的。所以，補充神經酰胺對於濕疹患者來說，有一定幫助。該公司還研究中國和印度的一些浸泡形式民間紓緩濕疹偏方，從中找出部分草藥材當中的某些關鍵物質。最後集三家大成，將上述那種類胡蘿蔔素、神經酰胺，以及中國和印度草藥材當中的那些關鍵物質，以適當的劑量混合來研製護膚品。

到2022年，他們試製出心目中的護膚品的樣本，開始邀請一些有濕疹問題的朋友和志願者來試用。至今差不多已有30人試用過，評價不錯。

該公司稍後還會在一家公立醫院做臨牀測試，希望再找大約40人參與測試，包括8至12歲的小童。若順利的話，大約今年底或明年初就可以完成臨牀測試，隨即量產推出。至於生產工作，則會交給代工廠負責。

蘇樂文解釋，該公司在醫院做臨牀測試，只是想進一步確認這種護膚品對濕疹的紓緩效果。該公司並不是要申請美國食物及藥物監督管理局（FDA）等機構的認證，認可它是治療濕疹的藥物，所以毋須做後者那種大規模臨牀測試。將來推出那些護膚品時，該公司亦不會聲稱它們能夠治療濕疹，只會說它們是適合濕疹患者使用的護膚品。

盼讓中輕度患者毋須使用類固醇

該公司計劃，至少會推出兩款濕疹患者適用的護膚品，分別是保濕護膚液和冲涼液，希望給輕度和中度的濕疹患者多一個選擇，可以毋須使用有副作用的外用類固醇藥物。至於售價方面，暫時計劃每樽200毫升的保濕護膚液賣200多元，冲涼液則賣100多元，容量會大一些。

以往紓緩濕疹主要都是使用含有類固醇的藥物。但近年有些研究發現，使用類固醇應付濕疹問題雖然好像暫時解決眼前問題，但出現副作用卻並不罕見。最常見的副作用就是令皮膚變薄或者出現裂紋，屏障功能進一步削弱，以及有抗藥性、翻發和成癮問題，類固醇用量將愈用愈多。

蘇樂文承認，要完全取代類固醇藥物不太可行，尤其是對嚴重的濕疹患者來說；但希望輕度和中度的濕疹患者將來可以毋須使用類固醇。

[新經濟新天地]