先推一般護膚品 以收益支持研發工作

考慮到針對濕疹患者的護膚品在推出之前，需要用上5至6年去研究和測試，其間只會有開支而完全無收入，所以該公司決定以Factiv為品牌，先推出針對一般消費者的護膚品，希望用後者的利潤來支持前者的研究工作。蘇樂文表示，這系列護膚品都是採用一些市場上技術成熟和無爭議的有效成分，例如透明質酸、維他命B3、活性肽（Peptides）等，但在配方上，則針對香港的氣候和香港人的膚質來優化微調，希望在同行當中製造出差異化，同時亦以比外國品牌較高的性價比來競爭。

現時，Factiv品牌旗下已有約10款以一般消費者為對象的護膚品，包括：精華液、爽膚水、洗面奶、乳霜、防曬產品等，是委託香港和台灣代工廠生產的。至於銷售渠道，包括該公司網站（https://factiv.hk），以及分別設於旺角朗豪坊和銅鑼灣希慎廣場的專門店和期間限定店。據蘇樂文透露，現時該公司整體可以達到收支平衡。換言之，他當初制定的長短線並行發展策略達到預期效果。

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