溫傑：網易成功收復早前失地

內地於去年12月22日發布《網絡遊戲管理辦法（草案徵求意見稿）》，當日網易股價單日下跌超過兩成。隨着為期1個月的諮詢期已於1月22日結束，而有關意見稿已從中國國家新聞出版署網頁上移除，帶動早前各家遊戲企業股價回升。我們傾向相信，網絡遊戲管理辦法仍會推出，但一定會綜合考慮行業意見和建議，保留較大彈性和空間，預期發布的版本會和徵求意見稿有所不同，程度上或較溫和，投資者或不必過分擔心。

1月獲批新遊戲數量年半最多

另一方面，1月國產網絡遊戲審批信息顯示，合共有115隻新遊戲獲批，數量創1年半新高。基於今個月獲批遊戲數量按月增加，亦超過去年月度平均數，反映審批情况積極，為行業中長線發展的有利因素。回顧網易最新財報，其基本面其實不俗。網易第3季度淨營收為273億元（人民幣，下同），同比增長11.6%。當中，遊戲及相關增值服務收入為218億元，按年增長達16.5%；有道淨收入為15億元，按年增加9.7%。雖然雲音樂收入下降16.3%至19.7億元，惟影響相對有限。最後一項業務為創新和其他業務，期內收入為19.8億元，按年接近持平。集團毛利潤為170億元，同比增加23.4%；毛利率及經營利潤率均穩定提升，顯示經營效率進一步改善。非通用會計準則下的淨利潤為86.4億元，同比增長15.7%。

仔細分析佔收入最高比重的遊戲分部，第3季業績表現亮麗，毛利率達到69%，主要受惠自主研發遊戲的淨收入貢獻增加。期內除《蛋仔派對》等在線遊戲收入增加外，新上線遊戲如《逆水寒》手遊和《巔峰極速》等，均帶來收入上升。提到《逆水寒》，期內成功實現強勁的收入和用戶增長，註冊玩家數量超過5000萬。而經典的旗艦類遊戲產品如《夢幻西游》系列仍受玩家擁戴，其他熱門遊戲如《蛋仔派對》、《第五人格》和《永劫無間》等熱度不減。此外，網易首款自主開發的籃球遊戲《全明星街球派對》於10月底登上中國iOS暢銷榜榜首，有助第4季及今年業績。

根據管理層表現，集團擁有豐富遊戲管線，備受期待的各類新遊戲正在有條不紊地研發中，可在未來2至3年內在中國/國際市場推出；而針對今年，亦預計將有多款令人矚目的新品發布，有望為收入及盈利帶來新動力。近期集團股價顯著回升，已收復早前的所有失地，由於《網絡遊戲管理辦法》的最後版本並未公告，建議待回調才分段吸納，減低短線捱價的機會及心理壓力。

（筆者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述股份發行人之財務權益）

凱基亞洲投資策略部主管

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[溫傑 溫研股海]