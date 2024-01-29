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袁國守：超廉價雙雄 Temu與Shein受熱捧

【明報專訊】30歲以上的成年人，或許未聽過以下兩個名字：Temu和Shein，可這兩家皆來自內地的電商平台，深得西方年輕人歡心，並掀起各界迴響。有多厲害？Temu母公司為在美國上市的拼多多（美：PDD），而Shein去年銷售直逼快時尚（fast fashion）巨頭Zara母公司Inditex及H&M，試問投資者怎可不認識？

去年10月本欄談及拼多多，稱此公司受惠「低價紅利」，「食盡」消費降級趨勢，阿里（9988）和京東（9618）的市佔率也遭其蠶食，股價表現亦因而高下立見。事實上，豈只內地科網龍頭受到拼多多威脅，海外電商平台亞馬遜（美：AMZN）和eBay（美：EBAY），也不敢輕視這來自上海的後起之秀，因該公司於2022年9月在內地以外地區推出的Temu電商平台，貨品琳琅滿目，且價錢非常廉宜，好些消費者一試過後甚至直言「很易上癮」。

Temu獲母企拼多多做資金後盾

綜合市場數據，截至去年中，Temu應用程式已在近50個國家上架，每月總商品交易額（GMV）達10億美元，單在美國已有逾1億活躍用戶。Temu能在短短一年多突圍而出，新聞評論網站Vox認為，有賴於母公司、市值近2000億美元的拼多多，提供源源不絕的資金作後盾，令Temu能承受極低的商品價格（一對男裝跑鞋售價可低至76港元）。

然而，Temu迅速竄紅，惹來學者、環保人士，以至部分客戶的質疑和抨擊。學者和環保人士的批評，主要環繞消費者不斷買入低質素的廉價貨，不但製造大量垃圾，污染地球，且誘使大眾特別是年輕人「衝動式」消費，即道德上說不過去；好些「務實」的成年用家則只擔心個人資料，如信用卡資料被盜用。

Shein生產快速 業界稱極速時尚

另一風頭不遜於Temu的Shein，同樣來自內地，這跨境快時尚網購平台，近年也大放異彩，俘擄了眾多西方世界年輕人的心，賣點亦是廉宜，非常廉宜（一件女裝外套售價可低至61港元）。同時，款式之多，更新之快，可令老一輩咋舌，因有估計，任何時候在Shein網絡平台上，都有多達60萬件產品在售，由於生產效率比傳統快時尚H&M和Zara更快，故業界稱呼Shein這類新一代品牌為「極速時尚」（ultra-fast fashion）。

由於Shein尚未上市，背景至營收均帶一點神秘感，日前，據CNBC引述Shein主要零售合作伙伴Authentic Brands Group行政總裁Jamie Salter稱，Shein去年銷售額遠高於300億美元，追趕Zara母公司Inditex及H&M水平。去年亦有傳，Shein2023年首3季銷售額已達240億美元，按年增長超過40%。Shein去年11月向中證監申請赴美上市，估計估值已達約660億美元，或是多年來規模最大的IPO之一。但綜合市場消息，Shein赴美上市之路遇阻，一來中國國家網信辦正對Shein的數據處理與共享作安全審查，看能否保障資料不向境外泄露；二來美國立法機關加強審查，並指Shein產品來自強迫勞動等。

有傳為減低上市阻力，公司已採取若干措施，包括開始重金游說美國政客、遷移至新加坡、實際控股股東已變為新加坡公司，而創始人許仰天或已獲得新加坡永久居住身分，並引入大量國際化高管。若然傳聞屬實，Shein最終過關在美上市，相信不難掀起一番如同拼多多的追捧潮。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[袁國守 投資心戰室]