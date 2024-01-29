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善用商場優惠 辦年貨過肥年

【明報專訊】甫踏入2024年，農曆新年已悄然步近，又是時候辦年貨過肥年。每逢歲晚此消費旺季，各商場均會推出消費優惠吸客，辦年貨時不妨留意商場提供的優惠，若再配合信用卡回贈，將有望慳得更多。

明報記者 劉敬華

不少商場都會趁消費旺季推出消費送優惠券的優惠，最近如海港城、朗豪坊、MOKO、太古廣場及沙田新城市廣場等商場便有推出此類優惠，當中以MOKO換券所需的消費額最低，The Point會員推廣期在場內即日以電子貨幣單一消費滿100元，並出示旺角花墟的發票或花，可獲贈總值100元電子贈券，包括50元新年及50元情人節限定電子贈券，惟要留意整個活動其間每人只限換領3次，而限定電子贈券只可於認受商戶使用。

配合信用卡回贈慳更多

部分商場會與指定信用卡合作，如海港城、Mira Place及太古廣場，其中以Mira Place獲優惠的門檻較低，推廣期內憑恒生信用卡於場內餐飲商戶即日單一簽帳淨值滿100元，便可享3倍Mira Place積分獎賞，但要留意此優惠僅適用於星期二，且必須為Mira Place會員及於簽帳當日到Mira Place禮賓部登記方可獲贈有關獎賞。又如海港城的優惠，推廣期內HARBOUR CITYZEN會員，於場內商戶同日憑匯豐信用卡簽帳滿2000元或以上，即可換領100元新年電子現金券。

無疑直接選用可提供較高現金回贈的信用卡消費，可免受制於商場優惠條款，但仍有可能會受到信用卡回贈條款所局限，因部分信用卡需於指定商戶或指定日子消費，方可提供較高回贈。以DBS COMPASS VISA為例，持卡人需於逢周三憑卡於全港超市單一淨簽帳滿300元，方可獲10% COMPASS Dollar回贈。

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