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陳正犖：歐日加維持息率 貨幣前景待變

【明報專訊】日本、加拿大和歐洲央行等主要央行已舉行2024年首次政策會議。歐洲央行一如預期維持利率在4%，行長拉加德肯定了控制通脹的進展，但強調未來政策需要視乎數據，未有暗示已開始討論減息，議息結果被市場解讀為偏鴿，拖累歐元兌美元走低。

歐洲央行之前曾表明，工資增長是通脹最大風險，目前歐元區工資增長正在放緩。貨幣市場目前反映歐洲央行4月首次減息的機率達到76%，市場定價甚至預示歐洲央行到6月很大機會累積減息50個基點。

歐元兌美元近期有可能測試支持位1.0720，不過美聯儲本周很大機會維持利率不變（市場預計5月或首次減息），近期實際利差走勢或支持歐元兌美元3個月內重上1.10水平。

日本央行維持負利率政策不變，並調低通脹預期。行長植田和男表示，在工資增長擴大前不太可能收緊政策，但他同時表示政策轉變只是時間問題。日本春季工資談判將於3月開始，任何高於通脹的工資升幅，都可能促使日本央行結束負利率政策。我們預計未來3個月美元兌日圓或跌至140。

加拿大央行接力公布議息結果，連續4次將政策利率維持在5%不變。加央行表明，如果經濟數據如預期發展，不太可能再次加息，美元兌加元3個月內或在1.34左右整固。

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[陳正犖 匯市前瞻]