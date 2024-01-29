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袁國守：新春前趁勢炒「中特估」

【明報專訊】等了又等，恒指上周一失守15,000點後，中央終於出手，且是「連環拳」，先有外電稱內地擬設立2萬億元人民幣的股市平準基金，到上周三人行宣布將於2月5日降準50點子，加上遊戲草案文件突然下架，同時有報道指馬雲等高層增持阿里（9988）股份，好消息「大合唱」下，刺激港股絕地反擊，於上周四一度衝上16,254點，由低位計，僅3個交易日反彈逾1400點。

然而，外資看似跟中央對着幹，大摩在內地出手後呼籲投資者謹慎行事，又料今年MSCI中國指數無升幅、睇淡境外股票，抽升後的港股隨即掉頭回落，未能守住16,000點大關，上周五收報15,952點，跌259點或1.6%。

儘管有北水流入，淡友亦稍為收斂，但畢竟港股連跌了4年，人心依然虛怯，急彈後回吐實屬合情合理；况且，內地經濟未見「突變」，內房債和通縮問題仍困擾市場，除非救市規模遠超預期，否則港股難言轉勢。不過，市場已非一面倒瀰漫悲觀氣氛，大市經調整後有望進一步反彈，不妨「享受」農曆新年前的歡樂時光，趁勢炒一轉當頭起的「中特估」，用注碼控制風險便可。

明報經濟投資理財副採訪主任

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[袁國守 主編的話]