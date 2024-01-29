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摩根大通亞洲：大市成交回升 港交所購21635

【明報專訊】受內地推出刺激措施帶動，港股上周出現反彈，恒指一度重上萬六點之上，惟連升3日後於上周五出現獲利回吐。人民銀行下調存款準備金率0.5個百分點，另外國資委表示研究將市值管理納入中央企業負責人業績考核，中資股走勢相對突出，招行（3968）及中石油（0857）上周累升約15%，為表現最佳藍籌。

內地及本港股市交投上周均見回升，港股周四及周五成交均逾1300億元，A股上周四成交約8900億元人民幣，升至6周最多。

港交所（0388）上周五一度上試250元關口，曾升穿20天移動平均線，全周累計反彈逾6%。如投資者看好後市可注意港交購（21635），行使價318.2元，實際槓桿9.4倍，2024年7月23日到期。如認為250元水平短線或有阻力，做淡可參考港交沽（21828），行使價215.15元，實際槓桿7.6倍，2024年6月11日到期。

〔本資料所述之結構性產品並無抵押品。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部份或全部應收款項。本資料由摩根大通證券（亞太）有限公司（「摩根大通」）編製，僅供參考，並不構成任何要約、建議、提呈出售或招攬購買任何上述產品。結構性產品之價格可急升也可急跌，投資者或會損失所有投資。界內證自2019年7月起新推出市場，並無在聯交所上市的類似產品可供比較。過往表現並不代表將來的表現，投資者應為自己作風險評估，並在需要時諮詢專業意見，及細閱上市檔內全部詳情。請於jpmhkwarrants.com/disclaimer 詳閱完整的免責聲明。〕

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[摩根大通亞洲 上市衍生產品銷售部]