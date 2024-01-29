陳永傑：聯儲局應謹慎減息

筆者所見，市場已產生投資預期，美國樓市股市等投資市場，相繼上揚。

沃勒表示，美國距離聯儲局2%的通脹目標近在咫尺，但在較低的通脹率，將持續回落變得明確之前，聯儲局不應急於下調指標利率。無論何時開始減息，都應該有條不紊、小心謹慎地進行，而非像聯儲局在試圖挽救經濟免受衝擊，或即將出現衰退時，所採用的大幅、快速減息的做法。

沃勒透露，最近經濟數據對聯儲局來說，幾乎是好得不能再好，經濟增長逐漸放緩，失業率保持在低位。

橋水詹森在瑞士出席達沃斯世界經濟論壇研討會時表示，金融市場對聯儲局減息預測過於樂觀，今年較後時間作出相應調整時，可能引發金融市場動盪。

金融市場經已把聯儲局進取減息的預測反映在長債價格上，這使市場面對的風險上升，股市仍未反映通脹升勢進一步放緩，以及經濟增長趨於疲弱等潛在危險因素。

聯儲局在息口方面未有行動，但投資者先下手為強，近月來率先將美股推高，美股標指破頂，而道指及納指均在歷史高峰附近徘徊，破頂場面隨時一破再破。

美樓市方面，已於去年10月底升破歷史高峰，幅度雖然輕微，但相當硬朗。

世界各地樓市股市普遍反彈，部分經已破頂，假如美國再減息，全球樓股升勢將繼續看俏，有力再升。

中原地產亞太區住宅部總裁

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[陳永傑]