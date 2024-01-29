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廖偉強：穩樓市拼經濟須同步而行

標籤：廖偉強

【明報專訊】關於《財政預算案》的揣測，近期不斷有一些「風」放出來，指在測試反應。當中最令市場驚嚇的，要算是「資產增值稅」。當然，最終政府是澄清了，但已足夠令人心惶惶，同時亦令已充斥負面聲音的樓市更加負面，漸漸地，這些負面磁場亦籠罩香港，令香港更難擺脫困境。

政府對樓市的對應就更叫人擔心，有很多分析認為，政府對樓市的政策，是緊抱着中央領導人曾講過「房子是用來住的，不是用來炒的」而制定。筆者相當認同中央領導人的講話；但對於香港政府如何解讀，則值得商榷。市民大眾都容易理解，「炒」是指「投機炒賣」，與「投資增值」是兩回事，政府也應該要清楚。

在全球很多經濟發達的地區，物業的用途都是住，同時也可提供穩定收入，以及有機會增值。不論是內地人還是香港人，傳統上喜歡持有房屋作為重要資產，除了自住，亦可賺取租金收入，所以當有多餘資金時，都會考慮投進樓市，這是正常的投資增值方式，不可能視作「投機炒賣」。如果沒有這些投資者買樓收租，試問出租單位供應又何來？

筆者明白，政府責任是令人人都有容身之所，他們可以是獲編配公屋、購買居屋，或者是租住私樓，又或買私人物業，這完全視乎不同階層及需要；所以，不可能亦不應任由一個主要資產市場不斷下滑，以期望達至「人人都買得起」的水平。只要樓價穩定，市民財富才不會被蒸發，經濟才可復蘇。這是唇齒相依，不可能任由樓市下沉而在經濟方面「下藥」，更不應幻想可出現「樓市憔悴，但經濟蓬勃」狀况。期望政府做必要做的事，穩樓市，拼經濟，同步而行，讓香港在龍年再次騰飛。

利嘉閣地產總裁

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[廖偉強]