布少明：提振經濟 全面撤辣迫在眉睫

內地出招「救市」有助刺激香港整體經濟及投資市場，但當下本港仍然飽受多項負面因素夾擊，無論樓股市場依舊波動，假如港府只「被動地」單靠內地政府出招帶動經濟，相信正面效果將難以長遠持續。有關政府如何「主動地」提振樓市低迷的表現，筆者多次於專欄談及，最佳辦法自然是盡快全面撤銷樓市「辣招」。因為假如業主或商家的經濟狀態告急，急需賣樓套現卻被不同辣稅「懲罰」絕不合理；而且此舉有助加強市民周轉靈活性，又可增加盤源供應，令樓市發展更穩定及更健康。同時，此舉又可透過為樓市「鬆綁」，帶動發展商投地意欲，紓緩庫房告急的難題。

從近期樓市表現可以看出，市場對去年10月底首階段的「減辣」措施，未出現太大反應，加上愈來愈多市場中人，甚至連本港最大型政黨亦高調建議政府應盡快「全面撤辣」，所以現時政府理應把握時機出手以穩定與重振本港經濟，冀可與內地的救市措施同步推出以產生協同效應，更快捷有效地刺激本港經濟復蘇。假如美國聯儲局減息潮、中央救市，以及政府可把握今次機會為樓市「全面撤辣」等利好消息相繼出現，勢對樓市起刺激作用，料今年下半年成交量有望回升約30%，全年樓價則料升5%。

美聯物業住宅部行政總裁

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[布少明]