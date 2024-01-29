moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

布少明：提振經濟 全面撤辣迫在眉睫

標籤：布少明

【明報專訊】近月投資市場充斥負面因素，拖累樓市回軟，交投氣氛亦欠佳。惟中央對症下藥，及時在金融市場大打「組合拳」救市，可說是「久旱逢甘露」。港股過去一周急彈，消息對樓市亦有一定利好與穩定作用。據美聯物業分行統計，統計1月27至28日的周末，15個指標屋苑預約睇樓量錄約370組，較上周末續升約4.8%，連升6周至8個月新高，反映各區睇樓量正轉趨活躍。

內地出招「救市」有助刺激香港整體經濟及投資市場，但當下本港仍然飽受多項負面因素夾擊，無論樓股市場依舊波動，假如港府只「被動地」單靠內地政府出招帶動經濟，相信正面效果將難以長遠持續。有關政府如何「主動地」提振樓市低迷的表現，筆者多次於專欄談及，最佳辦法自然是盡快全面撤銷樓市「辣招」。因為假如業主或商家的經濟狀態告急，急需賣樓套現卻被不同辣稅「懲罰」絕不合理；而且此舉有助加強市民周轉靈活性，又可增加盤源供應，令樓市發展更穩定及更健康。同時，此舉又可透過為樓市「鬆綁」，帶動發展商投地意欲，紓緩庫房告急的難題。

從近期樓市表現可以看出，市場對去年10月底首階段的「減辣」措施，未出現太大反應，加上愈來愈多市場中人，甚至連本港最大型政黨亦高調建議政府應盡快「全面撤辣」，所以現時政府理應把握時機出手以穩定與重振本港經濟，冀可與內地的救市措施同步推出以產生協同效應，更快捷有效地刺激本港經濟復蘇。假如美國聯儲局減息潮、中央救市，以及政府可把握今次機會為樓市「全面撤辣」等利好消息相繼出現，勢對樓市起刺激作用，料今年下半年成交量有望回升約30%，全年樓價則料升5%。

美聯物業住宅部行政總裁

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[布少明]