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馬泰陽：內地降準增市場信心

標籤：馬泰陽

【明報專訊】港股近期表現反覆，加上首季減息概率降溫，令樓市買賣雙方態度更審慎，觀望後市發展。與此同時，二手筍盤不斷被消化，部分準買家因議價不成功而卻步，買賣陷入拉鋸，在息口走勢明朗化前，股樓仍難免波動。

綜合屋宇署資料顯示，去年首11個月私宅落成量只13,808伙，比2022年同期大減約31.3%。與差估署預測去年全年19,953伙亦只佔約69%，與全年目標仍有逾6100伙的差距，料去年落成量將難達標。隨着去年落成量減少，意味本港今年新住宅入伙量減少，可出租盤源或進一步收窄。而本港提出多項「搶人才」計劃，料於農曆新年後將有更多合資格人士來港，帶動租務需求，在「租盤減、需求增」下，相信會繼續支持今年租金向上。從政府數字可見，去年約9萬人透過各種吸納人才計劃獲准赴港居留，超出政府訂立每年至少輸入3.5萬名人才目標；抵港人才當中，約3.6萬人經高端人才通行證計劃來港，變相為本港租屋需求帶來支持。

現時本港經濟疲弱，仍有大部分市民的置業信心不足，縱然發展商以貼市價推售新盤，仍未能吸引市民入市。然而，財政司長陳茂波上周稱本港無開徵資產增值稅的條件，有助市况明朗化，市場期待政府於新一份《財政預算案》會「全面撤辣」以穩定樓市，更期待提出對有利樓市的措施，助本港樓市加快走出困局。

日前內地宣布降準，幅度大於市場預期，有利「北水南流」。市場利好消息逐步浮現，筆者預期今年樓價雖然難免出現波動，或有望年中見底，倘若政府於新一份《財政預算案》「全面撤辣」，相對有利本港的經濟及樓市，預料在樂觀的情况下，本港棲價交投全年升3％至5%。

香港置業行政總裁

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[馬泰陽]