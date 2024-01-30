恒大清盤嚇窒 港股升幅蒸發逾半 大市成交連續6日逾千億 藥明系未止跌

明報記者

恒指昨高開94點，升幅隨即擴大，最多升306點，高見16,258點，但恒大被頒令清盤，加上A股走弱，港股升幅亦收窄，但仍企穩萬六關以上，並重上20天線（約16,009點）；國指升0.9%，科指升0.5%。

收升125點返萬六 南北水走資

大市全日成交縮減至1001億元。港股通下的北水轉走資25.9億元，終止連續3日流入。滬深股通下的南水亦轉淨流出5.9億元人民幣。

重磅科網藍籌普遍仍向好，阿里巴巴（9988）、京東（9618）升逾2%；美團（3690）遭大摩削目標價，曾跌1.7%，收市回穩，升0.9%；但騰訊（0700）逆市偏軟，跌0.28%。「中特估」概念繼續熱炒，中國鐵塔（0788）急升8.5%；聯通（0762）升2.4%。藥明系澄清後續跌（見表），藥明康德（2359）跌10.6%，藥明生物（2269）跌5.7%，為表現最差兩隻藍籌。恒生香港上市生物科技指數再跌0.91%，收822點，再見紀錄收市新低（見圖）。

分析：去年「中特估」熱潮或重現

黃國英資產管理創辦人黃國英表示，內地今次出招，市場較有信心的是「中特估」概念股份，有機會是去年「中特估」熱潮的「翻版」，部分國企或「中字頭」股份會抽升，出現局部牛市。惟市場對其他股份如民企等仍欠信心，市場亦擔心若美國前總統特朗普再上場，中美角力升級，利淡出口股、科網股等；內需消費股又因內地通縮而受影響，因此預期恒指表現不會特別向好。

股票分析師協會副主席郭思治指出，受惠國家政策，大市目前仍處技術性反彈，就算恒大被頒令清盤，市場反應不算很大，顯示已消化消息，認為大市在整固後仍然向上，始終內地救市不會「無功而回」，預期港股今次反彈升浪，會延續至春節後，短期阻力位17,500點。