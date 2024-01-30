彭博：圓幣嘉實意博擬參與穩定幣沙盒

金管局：適時公布細節

金管局發言人表示，正在準備穩定幣「沙盒」安排，並將在適當時候公布細節；至於嘉實國際沒有回應查詢。知情人士表示，無法保證即將推出的穩定幣框架將在3月底前敲定，亦不能保證所有有意參與「沙盒」機構的申請都會獲批。

圓幣科技首席營運官劉宇（Rita Liu）表示，正等待監管部門批准之下參與沙盒計劃，並尋求推出港元穩定幣，用於企業之間的跨境支付用途。VSFG預期沙盒將於第一季啟動，高級顧問兼穩定幣主管李凱翔（Sean Lee）表示，香港的金融行業發展成熟，港元穩定幣可成為與美元掛鈎的競爭對手「強大替代品」。

意博料沙盒首季啟動

報道指出，穩定幣過去發展曾出現崩盤、脫鈎等事件，部分穩定幣則因儲備金不透明而受批評。現時穩定幣市場由Tether及Circle旗下與美元掛鈎的USDT及USDC主導，不過行業因2022年穩定幣TerraUSD（UST）崩盤而聲名狼藉，歐盟、日本、新加坡、香港和迪拜等地區爭取成為虛擬資產中心同時，亦加強對該行業的監管。