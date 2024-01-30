官媒：房貸利率首付比例或降 政策延續寬鬆基調 助市場企穩恢復

明報記者 江陵凱

報道引述中指研究院市場研究總監陳文靜意見，指現時部分城市首付比例和房貸利率仍處較高水平，如核心一二線城市其首套房屋首付比例為三成，北京、上海等第二套房屋首付比例仍為五成，房貸利率為4厘以上；她認為，未來這些城市首付比例和房貸利率仍有一定下調空間，若相關政策及時跟進調整，將釋放居民購房需求，協助內房市場企穩恢復。

摩通：料其他一線城市跟穗寬限購

廣州市人民政府於上周六（27日）宣布，限購區域範圍內購買建築面積120平方米以上住房將不納入限購範圍，商服類物業不再限定轉讓對象；摩通發報告認為，最新的放寬房地產限購措施先於廣州推行，目的為政府想測試其鬆綁限購政策會否導致內房價格飈升。該行預計其他一線城市將會仿效廣州推行鬆綁房地產限購政策。

摩通提到，廣州通常為落實房地產放寬政策的首個一線城市，而其他一線城市如京、滬及深則會緊隨其後推行；事實上，中國政府去年推行一系列房地產放寬措施，如「認房不認貸」，以及降低首套房屋和第二套房屋的首付比例等，均由廣州先行（見表）。

摩通續稱，中國房地產放寬政策分為三步，首先為降低房屋首付比例，其後為鬆綁非核心地區及核心地區房地產限購政策，廣州均已完成以上三步，而京、滬及深等只有降低其房屋首付比例。

摩通預計，未來幾個月內京、滬及深除有機會先鬆綁或取消非核心地區的房屋限購政策，若內房銷售繼續處於疲弱狀態的話，或會進一步鬆綁核心地區的房屋限購政策；摩通續稱，除放寬限購政策外，該行認為中國政府或會進一步調低房屋首付比例、放寬二手房屋轉讓的限制，以及降低內房增值稅。