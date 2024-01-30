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德勤科大報告：「優才通」人才錯配

【明報專訊】德勤聯同科大商學院發布本港創科產業報告，研究提到有逾六成受訪科創企業認為本港人才短缺。科大商學院商業戰略與創新研究中心副主任徐岩表示，現時港府在科研上僅屬投入思維（input thinking），難以有效地善用資源；同時人才結構失衡，他建議香港可考慮採用「快閃組織」（Flash Organization）方式，與全球優秀人才合作。

倡「快閃組織」與全球人才合作

該報告顯示，有63%受訪科創企業表示在港難以招攬足夠人才，惟另一邊廂透過「優才通」（QMAS）來港的人數於去年首11個月錄得1.25萬人，其中有逾三成為金融服務業。徐岩指出，現時大多來港均是金融服務業為主，反映人才結構錯配的問題，例如生物科技行業近年迅速增長，香港卻難以提供相應人才。因此，他建議可考慮「快閃組織」方式，即世界各地人才毋須赴港定居工作，或者其他地區的工程師來港過程中，政府可簡化簽證申請流程。

另外，報告提及，香港的知識及科技輸出（Knowledge and Technology Outputs）以及商業成熟度（Business Sophistication）明顯較新加坡、韓國等地區低分，尤其「輸出」指標分數不足40。徐岩認為，現時港府僅屬投入思維，即在科研方面投入資源後卻未能發揮實際作用，故應轉變為產出思維（output thinking） ，助資源配置決策、有效地善用資源。同時，政府應想辦法如何激勵企業投入研發，吸引海外科研企業設在香港，以培養更多創科人才並為年輕人提供清晰的行業前景。