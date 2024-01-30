moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

梁可婷跨界任新CEO 源自鍾意做生意

【明報專訊】即將接棒出任大家樂（0341）首席執行官的梁可婷（Piony），在2019年由MNC（跨國公司）跳入這家本地老牌家族企業，由零售及快速消費品行業轉至餐飲行業，她承認是「跨界別得好緊要」，因為在MNC打滾多年的她，所管理的範圍早已跳出香港，走向亞洲。

今次毅然重回本地家族企業，Piony直言是源於一顆喜歡做生意的心，因為以往在MNC，身邊的人都是「受薪，唔係老闆」，很多事情是上面講完，下面經理就識做。

不過，她興趣就是做生意，喜歡睇「P&L（損益表）、賺錢」，由品牌做起，引導需求銷售，將生意愈做愈大，「好似湊小朋友一樣，好有滿足感。」

稱好似湊小朋友 好有滿足感

在轉入MNC前，梁可婷亦曾「打過華資工」，跟過「邢李㷧，做過Esprit」，故在獲得加入大家樂的機會後，覺得大家樂是一個香港人的品牌，由細到大都有這個品牌陪着成長，是真正「香港人的大食堂」，想自己可以「做返貼近自己的市場」，亦希望在其接觸範圍內做到正面影響。

加上，在見工時與羅氏家族成員傾談後，覺得家族成員「好落地」，「唔係只係講，真係知道點做」，「好專重人才、好謙卑」，認為雙方能起化學作用，便決心一試。

談到職位再上層樓後的目標，Piony認為始終要紮實根柢，如數碼化、產品提升等，再伺機搵新生意。

另一方面，梁可婷又預期，未來一兩年的經濟環境有壓力，港人近期又北上消費成風，但歸根究柢是體驗問題，香港餐飲業需要想如何落實服務，如與熟客建立感情、讓「大家樂成為大家嘅一個竇，仲有好多功夫可以做」。