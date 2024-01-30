聯儲線人：實際利率恐升 不利經濟 美通脹放緩 何時減息陷兩難

截至12月，美國核心PCE物價指數的6個月年化升幅為1.9%，已低於美聯儲的2%目標。Timiraos指出，若通脹率已持續達標，美聯儲將面臨何時減息，以及減息多少的問題，因此美聯儲有可能在本周的政策聲明，不再暗示「利率更有可能上升、而不是下降」的信息，為未來數月考慮減息作準備。

市場等待美聯儲公布議息結果及主要科技股公布業績之際，美股三大指數昨早段微升。亞馬遜（美：AMZN）周一起為旗下Prime Video播放廣告，料這項新業務將帶來50億美元的年收入，亞馬遜股價早段微升。由於美國費城法院的陪審團命令德國農業化學品公司拜耳（德：BAYN）向一名自稱因接觸該公司除草劑而患癌的男子，支付22.5億美元賠償，拜耳昨午夜前股價挫逾5%。

聯儲官員冀減息後毋須再加息

美聯儲過往通常因為經濟急劇放緩才進行減息，今次情况卻不一樣。 直至去年底，美國經濟仍出乎意料強勁，但美聯儲仍須考慮若不採取減息，會否在通脹轉弱的情况下，令實際利率過高。不過當前仍有其他因素不利於太快減息，例如美國國債孳息率已經下降，而股市上揚，可能會推動經濟活動及消費支出加快。美聯儲前資深經濟學家William English指出，出於上述緣故，美聯儲仍可能待今年5月或以後才開始減息。

他說，另一方面，若通脹數據令美聯儲更為放心，而美國經濟略有放緩，那麼美聯儲或許放心在3月開始減息。不過Timiraos認為，美聯儲可能希望在減息方面審慎行事，因為他們不確定近期的通脹降溫會否持續。部分美聯儲官員表明，希望避免減息後不得不再次加息的局面。

太遲減息或對就業造成損害

對冲基金Point72資產管理的首席經濟學家Dean Maki預期，美聯儲要待6月才會減息，因為今年的經濟增長和招聘將超出美聯儲預期。Maki表示，市場憂慮通脹回落會提高實際利率的擔憂並不合理，因為通脹下降也將提升購買力、消費者信心及支出。每當通脹回落，經濟增長也會增強。

此外，美國經濟也可能較以往更能容忍較高的利率。去年12月，多數美聯儲官員認為中性利率（指既不會刺激，也不會限制經濟增長的利率水平）為2.5厘，惟聯邦基金利率自去年7月以來，一直介乎5.25厘至5.5厘，卻未有對經濟增長帶來顯著的限制。

也有市場人士警告，若等到經濟數據顯示利率水平對經濟造成太大的制約，最終可能需要採取經濟衰退時期的激進減息。堪薩斯城聯儲銀行前行長喬治（Esther George）指出，美聯儲採取了激進的緊縮措施，市場不應只關注供應回升，同時也要關注需求回落的情况。

此外，美聯儲的量化緊縮（QT）也在全速推進。喬治認為，當前更大的風險，是太遲減息可能對就業市場造成難以修補的損害，例如美國去年11月的招聘率已降至10年來最低。

（綜合報道）

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