大行料歐元受壓 挑戰日圓套利貨幣地位

日本央行一直奉行負利率政策，意味借入日圓的成本極低，過去兩年日圓兌美元更跌至數十年低位。但隨着交易員對日本央行加息愈來愈有信心，令投資者尋找替代的利差交易渠道。

法國央行行長兼歐洲央行管理委員會成員Francois Villeroy de Galhau近日表示，歐洲央行將於今年減息，關於減息時點，不能排除任何一次會議，在接下來的每次會議都有可能。他的表述有別於歐洲央行行長拉加德上周重申，歐洲央行官員的共識是現在討論減息「為時尚早」。市場目前預期，歐元區的關鍵利率到2024年底將低至2.5厘，相比美聯儲的聯邦基金利率將在4厘左右，歐元幣值將面臨較大的下行壓力。

倡借歐元 買高收益貨幣

高盛全球貨幣、利率和新興市場策略主管Kamakshya Trivedi指出，歐元面臨嚴峻的阻力，包括德國經濟疲軟，以及私人市場的經濟活動低迷。Allspring環球投資的投資組合經理Lauren Van Biljon指出，歐洲的增長較其他G10貨幣（交易量最大的10種貨幣）經濟體更不穩定，可能為歐洲央行在第2季較英、美更早減息創造條件。

法國農業信貸銀行（Credit Agricole）G10貨幣研究主管Valentin Marinov表示，客戶正討論沽空歐元兌墨西哥披索、巴西雷亞爾及印度盧比的可能性。他說，倘日本央行和歐央行的貨幣政策周期從第2季開始出現明顯分歧，歐元的套利交易可能會變得更為吸引。

高盛預期，歐元兌印度盧比將跌約3%，並建議賣出歐元，買入墨西哥比索和巴西雷亞爾。彭博社數據顯示，本月借入歐元，購買高收益的阿根廷披索，回報率達8厘。相比之下，若借入美元，購買阿根廷披索的回報則為6厘。摩根大通全球外匯策略主管Meera Chandan表示，主要央行趨鴿之際，歐元最好被用作融資工具。

（綜合報道）

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