陳錦興：時代電氣追落後

時代電氣為內地軌道交通行業具有領導地位的牽引變流系統供應商，近年大力發展功率半導體業務（IGBT），功率半導體器件廣泛應用於光伏、風電、新能源汽車和特高壓等，時代電氣的中低壓產能已經滿產，三期宜興和株洲項目今年可望投產。

時代電氣去年首3季收入141億元（人民幣，下同），按年增長29.6%；淨利潤20.5億元，升31.39%，優於市場預期。單計第三季，營收按年多27.05%，至55.3億元，淨利潤增29.96%至9億元，綜合毛利率提升2.6個百分點，至34.5%。

時代電氣的新興裝備業務快速發展，首3季實現營收60.8億元，按年升72.4%。其中功率半導體器件收入21.38億元，增65.37%；工業變流收入17.4億元，飈105.5%；新能源汽車電驅系統營收12.3億元，漲47.9%；海工裝備收入5.5億元，上升近九成；傳感器件收入4.2億元，升58.8%。

由於市場擔心內地功率半導體器件供過於求，競爭加劇，致令時代電氣股價去年不斷受壓，反覆試低位。然而股價跌勢已充分反映行業挑戰。若焦點重回業績，時代電氣預期仍可錄得不俗增長，去年盈利增長約30%，以現價計，市盈率約7倍，估值不昂貴，具吸納價值，有望在整固市况中突圍。

最後，這篇是筆者的告別文章。能在《明報》與讀者分享投資看法，深感榮幸。祝願讀者們龍年大吉，生活愉快！

英皇資本財富管理方案研究總監

[陳錦興 興之所選]