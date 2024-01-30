moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

陳錦興：時代電氣追落後

【明報專訊】憧憬更多寬鬆政策刺激經濟及資本市場，港股氣氛好轉，出現較強承接力，市况料轉向整固待變，落後及業績不俗的工業股仍有空間上升，當中可留意時代電氣（3898）

時代電氣為內地軌道交通行業具有領導地位的牽引變流系統供應商，近年大力發展功率半導體業務（IGBT），功率半導體器件廣泛應用於光伏、風電、新能源汽車和特高壓等，時代電氣的中低壓產能已經滿產，三期宜興和株洲項目今年可望投產。

時代電氣去年首3季收入141億元（人民幣，下同），按年增長29.6%；淨利潤20.5億元，升31.39%，優於市場預期。單計第三季，營收按年多27.05%，至55.3億元，淨利潤增29.96%至9億元，綜合毛利率提升2.6個百分點，至34.5%。

時代電氣的新興裝備業務快速發展，首3季實現營收60.8億元，按年升72.4%。其中功率半導體器件收入21.38億元，增65.37%；工業變流收入17.4億元，飈105.5%；新能源汽車電驅系統營收12.3億元，漲47.9%；海工裝備收入5.5億元，上升近九成；傳感器件收入4.2億元，升58.8%。

由於市場擔心內地功率半導體器件供過於求，競爭加劇，致令時代電氣股價去年不斷受壓，反覆試低位。然而股價跌勢已充分反映行業挑戰。若焦點重回業績，時代電氣預期仍可錄得不俗增長，去年盈利增長約30%，以現價計，市盈率約7倍，估值不昂貴，具吸納價值，有望在整固市况中突圍。

最後，這篇是筆者的告別文章。能在《明報》與讀者分享投資看法，深感榮幸。祝願讀者們龍年大吉，生活愉快！

英皇資本財富管理方案研究總監

[陳錦興 興之所選]