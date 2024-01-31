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恒隆陳啟宗退任 兒陳文博接棒 稱現應保本保命 非大發展時候

【明報專訊】恒隆集團（0010）及恒隆地產（0101）昨日公布高層傳承變動，在兩公司執掌董事長33年的陳啟宗宣布退休，由兒子即現任副董事長陳文博接棒，於4月26日股東會後生效，在華資藍籌地產股中首現第三代傳承，亦為該系第四任董事長。在他任最後一屆董事長年度，該系公司業績保持平穩（見另文），陳啟宗在昨日記者會上稱，世界變得很快，未來外圍亦較困難，強調現為保本、保命及非大發展的時候，要避免犯錯大增資本開支，就算負債低仍要小心為上。

明報記者 陳偉燊

過往常言「擁抱熊市」的陳啟宗，自1972年加入恒隆集團，並於1991年從叔叔陳曾燾接棒成為第三任董事長及實現第二代傳承。他在恒隆董事會51年內見證集團曾經多元化發展，並於1980年代初債台高築，經歷架構重組至1990年代初重生。在他接任董事長後最大動作是在1992年首赴上海發展恒隆廣場，並在港收購中環渣打大廈，同步擴展內地與本港收租組合，亦多次在港低價投得住宅地，並簡化架構私有化格蘭酒店及結束在港酒店生意（見表）。他亦在低價購得西九龍君臨天下及浪澄灣地皮，待千禧年後逐步高價放售單位，之後未有增購地皮，致在港可供發展的土儲買少見少，重點改為內地收租為主。該系自2012年起內地租金收入超越香港。

陳啟宗稱退休與健康無關

陳啟宗昨自言身體良好，因此退休與健康無關，並說退休後仍有其他非盈利機構事情可做。例如由以前出差公幹變真正旅遊，亦有時間讀書。他說，該公司尋找接班人已有10至12年，他去年向董事會提出請辭，經歷多時認為陳文博適合接任便交棒，之後他保留細小的寫字樓，待公司需要他幫手時才幫。他並說早對兒子授以錦囊，「今日沒有更多錦囊可授」。但他說：「現時要面對的世界變得很快，今日是保本、保命及非大發展的時候。」目前集團在財務及風險管理既上軌道，不用他太擔心，提醒最重要不要犯大的資本開支錯誤，今日要做大發展是危險的。恒隆負債低，但仍要小心為上。

陳文博：市差接棒學到更多東西

儘管兩名對內房很熟悉的朋友對內地後市悲觀到不得了，但陳啟宗自言聽見後反而感到很高興，認為這就是可能見底之時，不用太過悲觀，但他形容：「今次形勢較前複雜，因此不用太進取入市。」

將接捧董事長職務的陳文博說，公司發展高端項目的方向正確並清晰，料未來不會有大變化，現時保本保命會是好的做法。雖然與父親一代接棒時環境不同，但他願意接受挑戰，相信可以學到更多新的東西，反而在市况好的時候，學習機會不及目前多。