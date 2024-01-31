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恒隆地產全年多賺3.5％ 末期息0.6元

【明報專訊】恒隆系昨日除了宣布董事長職務交棒外，同時公布2023年度全年業績，地產旗艦恒隆地產（0101）期內缺乏售樓收益，股東應佔基本純利按年減少1.5%至只有41.37億元。但是受惠於內地租盤收入按年錄得3%增長，在港收租組合自2020年度以來重現正增長，收入按年增長2%，因此股東應佔溢利按年增長3.5%至39.7億元。每股末期息按年持平派0.6元（見表）。

CEO：不急於在港增土儲

該集團的母公司恒隆集團（0010）期內股東應佔溢利亦按年增長3.4%至28.11億元，每股末期息亦按年持平派0.65元。執行董事兼行政總裁盧韋柏表示，若撇除人民幣期內貶值因素，集團在內地的租金收入按年實質增長8%。至於在內地零售租務市場方面，盧韋柏說，今年情况較難預測，有別於疫情期間重點找來最好的消費群過來消費，現時有需要舉辦多些活動吸引入流。

在內地的地產發展方面，盧韋柏說，今年會恢復推盤，料今年有數個百分點業務來自售樓部門。隨着集團位於武漢及昆明的項目完成發展，他相信以現樓銷售會較樓花為佳。他們在港不急於增加土地儲備，亦會依市况銷售藍塘道住宅單位。集團首席財務總監趙家駒補充，今年單是在杭州恒隆廣場發展方面便要應付60億元資本開支，除此以外，如非必要將會非常謹慎。現時恒隆集團及恒隆地產的淨負債率分別為28.6%及31.9%，屬非常健康水平，並會做好財務紀律。

恒隆系昨日跟隨大市下跌，恒隆地產股價大跌8.4%，成為跌幅最大藍籌股，恒隆集團股價則跌2.5%。摩根大通發表報告稱，恒隆地產業績稍為差過預期，在內地零售降級下，料對該股的租金收入或受影響，但料8.2厘的股息率會在低價對股價帶來支持。由於副董事長陳文博早已參與集團運作，該行估計董事長變動，不會對業務帶來顯著影響。