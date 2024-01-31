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恒指挫373點再失萬六關

標籤：經濟

【明報專訊】聯儲局開會議息前夕，投資市場趨審慎，港股在期指結算日早段低開逾百點後反覆偏軟。行政長官李家超公布《基本法》23條立法諮詢1個月，港股跌幅擴大，最多挫逾400點（見圖），收市跌373點，再失守萬六關。跌市成交回落至不足千億元，是兩周以來最低。財政司長陳茂波表示，政府一直監察市場情况，未見任何異常。證券界表示，港股早前急升，在沒有好消息接力下，投資者先行獲利沽貨。

成交縮至不足千億 兩周最少

恒指昨低開180點，開市已跌穿萬六關，且已是全日高位。內地股市受壓，港股跌幅擴大，尾市最多跌422點，低見15,654點，收報15,703點，險守10天線（現處15,613點）。國指跌2.5%；科指跌3.3%。大市成交在連續6日破千億元後，昨降至948億元，是1月16日以來最少。港股通下的北水連續第二日走資，淨流出8.6億元，盈富（2800）遭北水淨沽6.67億元。騰訊（0700）為首的科網藍籌急回吐，騰訊遭北水淨沽3.69億元，股價跌2.9%，成交逾59億元，為成交榜首位。阿里巴巴（9988）、美團（3690）跌約2%；小米（1810）跌3%。

金融股沽壓大，友邦（1299）、平保（2318）跌約4%，港交所（0388）跌2.4%。恒隆系公布業績及董事長陳啟宗退任，恒隆地產（0101）急跌8.4%，收報9.05元，為近19年半收市新低，亦是昨日表現最差藍籌。

分析：救市效應短 投資者先行獲利

中國恒大（3333）遭高等法院頒令清盤，續停牌。旗下恒大物業（6666）及恒大汽車（0708）復牌，分別跌3.8%及升4.3%。內房股沽壓大，龍湖（0960）、合景泰富（1813）跌6%。

駿達資產管理投資策略總監熊麗萍表示，港股過去數日急升，在沒有好消息接力下，市場欠耐性；加上觀望美議息結果、內地快公布經濟數據，及A股受壓等，都拖累昨日港股表現，投資者見有水位先行獲利沽貨。她認為救市效應短暫，都是推高指數予人沽貨，始終市場信心及資金不足，恒指短期阻力位16,350點。