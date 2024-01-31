至少6新股趕農曆新年長假前入表 申港上市

銷售臨牀研究、藥物營銷方案SaaS產品的太美醫療，2021年底曾「叩門」上交所科創板，但至去年3月，卻被指不符合發行條件、上市條件或信息披露要求被拒，而轉投本港。太美醫療去年首3季虧損按年擴大近半成至達2.69億元（人民幣，下同），摩根士丹利和中金公司為其上市申請的聯席保薦人。

太美醫療曾申科創板上市被拒

至於華昊中天，從事合成生物學技術，致力開發腫瘤創新藥，中信建投國際及建銀國際為其聯席保薦人。公司去年亦曾嘗試到上海科創板掛牌，但與太美醫療不同，公司及後是自動撤回申請再轉投香港。華昊去年首3季虧損1.3億元。

另外兩隻新股，啄木鳥維修國際及星閱控股同期則已見盈利。其中啄木鳥維修於2023年首3季盈利1.02億元，按年擴大14.6倍，中金公司及中泰國際為其聯席保薦人。按總交易額計公司為內地最大家庭維修平台，提供服務覆蓋逾300個主要家居、家電設施維修務。

至於星閱控股，按2022年網絡文學IP授權及IP轉讓收益計，於內地網絡文學IP授權及IP轉讓市場排名第四，市場份額2.1%。去年首三季盈利7097.8萬元，按年倒退17.5%，華泰國際與東興證券（香港）為其聯席保薦人。

而昨截稿前夕，於哈薩克斯坦經營鎢礦開採的佳鑫國際亦入表申請在港上市，中金公司為獨家保薦人。

明報記者

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