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比亞迪第4季核心盈利遜預期 股價見52周低 花旗：短期走勢料受影響

標籤：比亞迪

【明報專訊】比亞迪（1211）周一預告去年盈利按年增74%至86%。大行發表報告指出，按全年盈利預測數據，反映去年第四季核心盈利按季有所下跌，遜於預期，並料比亞迪短期股價將受行業需求疲軟、淡季因素、價格戰影響。比亞迪昨股價最多跌近7%，見173.4元，見52周低，收報177.9元，跌4.41%，為2022年11月28日後新低，成交32.57億元。

明報記者 黃志偉

花旗發表報告指比亞迪去年盈利預測符合預期，惟第四季核心盈利按年減少11%至85億元（人民幣，下同），低於該行預期的持平。該行認為，主要由於比亞迪去年底為經銷商附加的全年激勵而產生額外成本、高端產品的銷售組合改善較預期慢，以及市場減價競爭等因素造成。

花旗預計，今年首季比亞迪整體批發量按年增1%至56萬輛、每車盈利為7500元。同時，公司股票短期走勢或受行業需求疲軟、淡季因素和價格戰影響。不過，該行維持2023/24年盈利預測300億及350億元，給予「買入」評級、目標價463港元，並為行業首選。

另一方面，摩根士丹利發表報告，據該行估算顯示，比亞迪去年第四季銷量破頂及高端產品組合表現良好，惟汽車盈利按季下滑，而今年首季銷量將為市場主要關注焦點。該行續稱，假設比亞迪電子（0285）以外其他部門對集團盈利沒有顯著影響，比亞迪去年第四季每車盈利能力按季大致減少26%至8400元至8600元，去年第三季則每輛介乎1萬至1.2萬元。

大摩：出口高端品牌銷售佔比按季增

不過，大摩認為，比亞迪去年第四季出口銷售佔比按季增加1個百分點至10%，以及高端品牌銷售佔比按季升1個百分點至5%，紓緩銷售均價及盈利率被蠶食影響，予比亞迪「與大市同步」評級及目標價239港元。

有人沽貨亦有人接盤，股神巴菲特旗下巴郡去年持續減持比亞迪股份期間，挪威主權基金由前年0.38%增持至去年0.57%，基金亦同時增持特斯拉（Tesla）（美：TSLA）股份，由0.87%增加至0.98%。